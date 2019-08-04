Знакомые водителя KIA, по вине которого погибли два человека в аварии на Малышева: «Мы все в шоке»

Виновником жуткой аварии на улице Малышева в Екатеринбурге оказался уличный художник. 23-летний Владимир Васильев работал в творческом объединении «Я ТАК VISION». Его знакомые характеризуют его, как доброго и общительного парня.

- Мы все в шоке. На самом деле, я могу охарактеризовать его как общительного, позитивного человека, когда пересекались или рисовали никогда не видел его в каком-то неадекватном состоянии. А что он принимает наркотики там, и даже не слышал не от кого подобного, так что я сам в полнейшем недоумении, как такое могло произойти, - рассказывает его знакомый Евгений.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, Владимир Васильев был за рулем той самой KIA, которая утром 4 августа протаранила два автомобиля, стоявшие на красном у светофора, следом он зацепил еще две иномарки. Такси ВАЗ 21010 оказался по середине этого месива и машину смяло в гармошку. Два человек, водитель и пассажир «убера», погибли на месте.

Сейчас страницы в социальных сетях Васильева удалены. Товарищи лихача говорят, что не помнят, умел ли он водить машину.

- Вроде как видел на авто приезжал в мае, когда рисовали, но это не точно. Не концентрировал внимание тогда на этом.

Вместе с Владимиром на пассажирском сидел его друг Глеб Березкин. Ему тоже 23 года, в прошлом году парень окончил УрФУ.

Фото: telegram-канал «Екатеринбург №1»

Отметим, сейчас они оба находятся в больнице с травмами. Вместе с ними в госпиталь попал еще один пострадавший в этой аварии. Пока полиция не комментирует состояние лихача и его друга.

Очевидцы утверждают, что KIA гнала по Малышева со скоростью 200 километров в час, игнорируя красный сигнал светофора. Сразу после столкновения к машине гонщиков подошел очевидец. Мужчина снял на видео двух парней, сидящих в машине. По словам свидетелей, зрачки у обоих были расширены.