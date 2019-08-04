«Ты наркоман, вы людей убили»: очевидец снял на видео разговор с лихачом, по вине которого погибло два человека в Екатеринбурге

4 Авг. 11:52 2019-08-04T12:21:46+03:00

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После утренней аварии на Малышева в интернете появилось видео разговора очевидца с виновником ДТП. Ролик опубликовал telegram-канал «Екатеринбург №1». Напомним, происшествие случилось 4 августа в 5:40 утра на пересечении улиц Малышева-Московской. Два парня на KIA с огромной скоростью проскочили три перекрёстка на красный, собрали несколько машин и протаранили такси. Водитель и пассажир последнего погибли на месте. Пока виновников ЧП доставали из автомобиля, к ним подбежал очевидец с камерой.

- Ты понял, что ты человека убил? Что ты сидишь ухмыляешься? Ты вообще не останавливался, ты по всей Малышева летел, все красные собрал. – Ты ничего не понимаешь, у тебя зрачки вот такие. Ты наркоман обдолбанный, - спрашивает мужчина парня, который сидел за рулем KIA. - Ты наркоман, вы людей убили. Сколько тебе лет?

Автомобиль KIA устроил аварию с четырьмя автомобилями, которые стояли на светофоре. Среди жертв водитель такси и его пассажир. Они скончались на месте, три человека доставлены в больницу с различными травмами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/723957" frameborder="0"></iframe> Очевидец поговорил с виновником ДТП на Малышева.Видео: telegram-канал «Екатеринбург №1»

ИСТОЧНИК KP.RU