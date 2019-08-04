Пассажир и водитель такси погибли: лихач на Малышева в Екатеринбурге протаранил четыре автомобиля

Рано утром в Екатеринбурге случилась массовая авария. В 5:40, 4 августа, водитель автомобиля Kia Rio собрал паровоз из четырех машин на улице Малышева. Водитель мчался на большой скорости и не успел затормозить, из-за чего случилось столкновения сначала с первой машиной, а дальше по цепочке. Погибли два человека, еще трое с травмами госпитализированы.

Как рассказывают сотрудники ГИБДД, лихач ехал со стороны улицы Шейнкмана, на светофоре горел красный и мужчина не справился с управлением. Сначала Kia Rio въехала в SsangYong, затем задела ВАЗ 21010, автомобиль с символикой такси Uber.

- От удара автомашину ВАЗ 21010 отбросило на автомашину Toyota Avensis, а автомашину Toyota Avensis на Volkswagen Polo, - сообщает ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В последствии столкновения погиб водитель такси и его пассажир. Также двое доставлены в больницу с сотрясением мозга.

- В результате ДТП водитель (мужчина 1996г.р.) и пассажир (мужчина 1996г.р.) автомашиной ВАЗ 21010 от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель и пассажир автомашины Kia Rio и водитель Toyota Avensis, с сотрясением головного мозга госпитализированы в 24 ГКБ, - добавили в ведомстве.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сразу после аварии на место ДТП выехали сотрудники МЧС. Всего 2 единицы пожарно-спасательной техники, а также 8 человек личного состава.

- С целью недопущения возгорания транспортных средств пожарные провели отключение клемм аккумулятора автомобилей и смыв топлива с проезжей части. С помощью специнструмента пожарно--спасательные подразделения провели работы по деблокировке пострадавших, - рассказала Наталья Зырянова, пресс-секретарь ГУ МЧС по Свердловской области.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.