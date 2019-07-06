На концерт «Ленинграда» в Екатеринбурге пришло больше 30 тысяч человек
На футбольном поле яблоку негде упасть
Чтобы траву на поле не потоптали, ее спрятали под специальным покрытием.Фото: Юлия СТАЛИНА
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Стало известно точное количество зрителей, пришедших 6 июля на прощальный концерт группы «Ленинград» в Екатеринбурге. Во время выступления на гигантских экранах рядом со сценой высветилась огромная белая надпись:
«Сейчас на стадионе присутствует 30108 зрителей»
Отметим, что за две недели до концерта в разговоре с журналистами сотрудники стадиона упоминали, что на танцевальной площадке, под которую переоборудовали футбольное поле, будут плясать 20 тысяч зрителей.
ИСТОЧНИК KP.RU