На концерт «Ленинграда» в Екатеринбурге пришло больше 30 тысяч человек

СЕГОДНЯ 20:03 2019-07-06T20:06:01+03:00

Чтобы траву на поле не потоптали, ее спрятали под специальным покрытием. Фото: Юлия СТАЛИНА

Изменить размер текста: A A

Стало известно точное количество зрителей, пришедших 6 июля на прощальный концерт группы «Ленинград» в Екатеринбурге. Во время выступления на гигантских экранах рядом со сценой высветилась огромная белая надпись:

«Сейчас на стадионе присутствует 30108 зрителей»

Отметим, что за две недели до концерта в разговоре с журналистами сотрудники стадиона упоминали, что на танцевальной площадке, под которую переоборудовали футбольное поле, будут плясать 20 тысяч зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU