ЧМ-2018 год спустя: востребована ли «Екатеринбург Арена» после игр мундиаля

Год назад на «Екатеринбург Арене» встретились футболисты Мексики и Швеции. Так для столицы Урала закончились игры Чемпионата мира по футболу 2018 года. Всего у нас прошло четыре матча мундиаля. Продлились они 12 дней, но готовились мы к ним несколько лет. И теперь главный вопрос: а стоило ли оно того? С одной стороны - да. FIFA уже признали, что ЧМ, проходивший в России был «лучшим в истории». Но дело ведь не в одной только гордости. Много разговоров шло о том, что все стадионы, построенные к чемпионату, потом пригодятся всем городам. В связи с этим мы решили выяснить, как обстоят дела у «Екатеринбург Арены» спустя год после чемпионата.

КОГДА РАЗБЕРУТ ТРИБУНЫ

К Чемпионату мира-2018 уральский стадион расширили до 35 тысяч мест за счет «приставных» трибун, которые также любят называть «ушками». Многие зарубежные журналисты, приехав в Екатеринбург, первым делом просили их отвести на эти трибуны, чтобы посмотреть, видно ли с них футбольное поле.

Приставные трибуны планируют убрать в 2020 году.Фото: Галина Соловьева

Одного из японских журналистов от высоты даже охватила паника. Бедолага не мог сдвинуться с места, его пришлось снимать оттуда. Ожидалось, что после чемпионата трибуны уберут, сократив количество сидений до 25 тысяч, как и было раньше. Но прошел год, а трибуны как стояли, так и стоят.

– Судьба сборно-разборных трибун предрешена, – уточняет Марина Приймак, специалист по работе со СМИ «Екатеринбург Арены» – Пока на бумаге их разберут в 2020 году. Демонтаж состоится после передачи стадиона из федеральной собственности в областную. Каждое кресло с этих трибун уедет в маленькие города области на школьные стадионы. Металлические конструкции для трибуны также будут использованы. Мы их разберем, а потом, условно в другом маленьком городе региона соберем трибуну любого формата. Все уйдет в дело.

ФРАНЦУЗЫ ПЕРЕД ИГРОЙ ПИЛИ «СТРАННУЮ СМЕСЬ»

А вот специальный газон на поле, сделанный по требованиям FIFA, берегут, как зеницу ока. За ним ухаживает так называемый гринкипер. Он следит за тем, чтобы трава росла хорошо.

– У нашего поля, как у большинства полей в холодных регионах, есть хитрость – на пять натуральных травинок одна искусственная, – говорит Марина Приймак. – Это дает полю стойкость и сцепление бутсы с травой во время игры становится лучше.

Эта комната с искусственной травой находится внутри стадиона. Ее сделали, чтобы игроки могли размяться, не выходя на поле.Фото: Галина Соловьева

Для разминки у спортсменов есть специальная комната внутри здания, в которой стены обшиты мягкими матами, а вместо пола – искусственная трава.

– Французская сборная была единственной командой, которая готовилась в этой комнате к игре, – вспоминают на «Екатеринбург Арене». – Они внесла сюда массажные столы и велотренажер. А еще они пили странный напиток. От него бутылочки оставались. Смесь с непривычным запахом. Надеемся, это был не допинг.

Кстати, Франция год назад победила в ЧМ-2018. В связи с этим на раздевалку, в которой французы готовились к игре на «Екатеринбург Арене», повесили табличку, напоминающую, что 21 июня матч Франция – Перу закончился со счетом 1:0.

На входе в раздевалку, где во время игр мундиаля располагалась французская сборная, теперь висит памятная табличка.Фото: Галина Соловьева

СКАЙБОКС С ЕДОЙ ЗА 120 ТЫСЯЧ

Сейчас футбольное поле на стадионе готовят к концерту группы Ленинград. Под саму сцену переделывают трибуну – с нее снимают сиденья. А траву, на которой будут плясать 20 тысяч зрителей, покрывают специальными панелями, которые в прошлом году защищали газон фанатов группы «Баста» в Ростове.

На вопрос в какую сумму обходится обслуживание стадиона, в администрации отмахиваются: «В рамках утвержденного бюджета минспорта РФ». Но между делом сотрудники отмечают, что на самоокупаемость стадион может выйти только к 2027 году.

Из этого помещения за играми ЧМ-2018 года следили VIP-гости. А за черной дверью впереди находится комната для президента России. Она опечатана службами безопасности. Внутрь никого не пускают.Фото: Галина Соловьева

К примеру, помещения стадиона активно сдают в аренду. Занять скайбокс (небольшую комнату с панорамным видом на поле, с мебелью и кухней) под детский праздник можно на час за 2 тысячи рублей. А снять такой скайбокс во время матча ФК «Урал» обойдется в 80 тысяч руб. без еды и от 120 тысяч с едой. Сдаются в аренду и площадки на улице. На одной из них местная автошкола периодически проводит уроки вождения.

– За первое полугодие 2019 года стадион посетило более 133 000 человек в рамках 8 весенних матчей и более 30 спортивных и деловых мероприятий, – говорят в пресс-службе стадиона.

Чтобы сделать сцену для концерта группы Ленинград, с трибуны стадиона убрали часть кресел.Фото: Галина Соловьева

В июне территорию вокруг стадиона открыли для свободного посещения. Внутрь самого стадиона по-прежнему пускают только во время игр, но вокруг него можно кататься на велосипеде, сидеть на лавочке и бегать по красной дорожке с резиновым покрытием. За год она покрылась заплатками – покрытие попортила снегоуборочная техника.

СПРАВКА «КП»

Центральный стадион перестраивали не раз. В 1927 году разместиться на его трибунах могли лишь 5 тысяч человек. Но после Великой Отечественной войны его реконструировали, добавив еще 22 тысячи мест. С 2006 по 2011 год он вновь пережил ремонт, но вместимость тогда осталась прежней – 27 тысяч человек могли следить за игрой на трибунах.

На упругой беговой дорожке, опоясывающей стадион, спустя год после чемпионата появились заплатки.Фото: Галина Соловьева

А КАК НА ДРУГИХ СТАДИОНАХ

Таблица посещаемости стадионов