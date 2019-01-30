«Ставить прививки уже поздно»: в школах Екатеринбурга карантин по гриппу и ОРВИ продлили до конца следующей недели

В Екатеринбурге и Свердловской области продолжает расти число тех, кто подхватил грипп и ОРВИ. Только за прошлую неделю в регионе медики зарегистрировали больше 50 тысяч заболевших, из них в Екатеринбурге — 21 тысяча обращений. Для сравнения в прошлом году в это же время ОРВИ и грипп были только у 26 тысяч свердловчан.

- В прошлом году эпидемии удалось избежать потому что распространялся другой тип вируса, — говорит главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. — Он имел вялотекущий характер распространения, в отличие от пришедшего нынче в регион вирусов типа H1N1 и H3N2 гриппа А.

— Мы прогнозировали волну заболеваемости вирусами на вторую половину января, как раз после долгих новогодних каникул, потому что в коллектив попадают заболевшие люди, и вирус распространяется интенсивно, буквально за десять дней, — добавляют в Свердловском Роспортебнадзоре.

ШКОЛЫ ОТПРАВИЛИ НА ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ КАНИКУЛЫ

За последние два дня медики зарегистрировали в Екатеринбурге девять тысяч обращений в больницы.

— Эпидпорог в городе превышен в 1,2 раза, — продолжает Александр Харитонов. — Чтобы предотвратить эпидемию в городе ввели дополнительные ограничительные мероприятия. Так как 40 % заболевших — дети, школы перевели на карантин. Ребята ведут активный образ жизни, много общаются между собой, посещают допзанятия и массовые мероприятия, наша задача разобщить здоровых и заболевших.

Каникулы в школах продлятся до конца следующей недели. А вот малышам из детских садов повезло меньше.

- Дети в дошкольных учреждениях занимаются в отдельных группах, поэтому риск подхватить заболевание меньше, - объясняет врач. – Но занятия приостанавливаются, если в детской группе отсутствуют более 20% малышей.

В медучреждениях отмечают участившиеся обращения от родителей школьников за больничными листами.

— Можно надеяться, что после следующей недели начнется снижение заболеваемости, - продолжает Харитонов. – Необходима профилактика, заболевшие должны оставаться дома и своевременно обращаться за медицинской помощью.

В отличие от школьников, малыши продолжают ходить в детские садики.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОТ КОРИ СПАСЕТ ТОЛЬКО ПРИВИВКА

Кроме того, в городе зафиксирована вспышка заболеваемости кори. А это согласно медицинским справочникам «крайне заразное инфекционное заболевание с острыми симптомами. Передается воздушно-капельным путем практически моментально». За прошлую неделю было зафиксировано 4 случая кори среди детей. Вчера к ним прибавились еще три пациента.

— Неблагополучная ситуация по кори в Академическим микрорайоне, — говорит эпидемиолог Александр Николаевич. – С подозрением на корь госпитализирован ребенок 11 месяцев, ученица 16-ти лет из школы № 19, не привитая против кори, и молодой мужчина 30 лет. Медработники сразу обошли их дома, и предложили всем жителям на месте срочно сделать прививки. Если поставить прививку от кори в течение 72 часов после контакта с заболевшим человеком, то она поможет. А вот прививки от гриппа ставить уже поздно, поскольку с внедренной вакциной организм будет слабее сопротивляться микробам вируса.

Прививку от кори ставят под лопатку или в плечо.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно Национальному календарю профилактических прививок, лица в возрасте до 35 лет должны быть привиты против кори двукратно. Дети прививаются в 1 год и в 6 лет. При нарушении данной схемы лица в возрасте от 7 до 35 лет прививаются двукратно: дети с интервалом 6 месяцев, взрослые - с интервалом 3 месяца между прививками. Прививку надо ставить тем, кому ее ставили один раз, тем, кто не болел корью, и у кого нет документального подтверждения своих прививок.

Начиная с прошлой недели жителей Екатеринбурга бесплатно прививают от кори. Вакцинация проходит по субботам в прививочных кабинетах детских и взрослых поликлиник с 9:00 до 15:00 каждую субботу.Обратиться за помощью могут не только екатеринбуржцы, но и иностранцы в поликлиниках, к которым они прикреплены. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и прививочный сертификат.