Екатеринбург в борьбе за сквер: видеохроника протеста

В Екатеринбурге пятый день продолжается борьба нескольких тысяч горожан за сохранение сквера у Драмтеатра. Храм на этом месте решили возвести уральские промышленники из списка Forbes. На этой неделе, начиная с понедельника, днем и ночью шло противостояние сначала защитников сквера и парней крепкого телосложения, которые выступили за строительство храма святой Екатерины. А в последующие дни – с силовиками, защищавшими строительную площадку и охранявшими общественный порядок.

Кто не скачет, тот за храм - протесты в Екатеринбурге.

За эти дни было много ярких моментов, где-то веселых, когда молодежь пела песни под гитару, а где-то напряженных – когда силовики задерживал очередного буйного участника митинга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/709262" frameborder="0"></iframe> Митинг за сквер в Екатеринбурге: день четвертый.Дмитрий СТЕШИН

Одним из самых спорных моментов стали прыжки молодежи у сквера с лозунгом «Кто не скачет, тот за храм». Действия участников митинга раскритиковали по всей стране.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/709225" frameborder="0"></iframe> Митинг за сквер в Екатеринбурге: день четвертый 1.На месте событий работают корреспонденты "Комсомолки"Алексей БУЛАТОВ

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На третий день общее количество задержанных превысило сотню человек, на митинг в четверг их пришли поддержать друзья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/709213" frameborder="0"></iframe> Противостояние защитников сквера и силовиков.День третий: событий накаляютсяАлексей БУЛАТОВ

- Мы сюда пришли, чтобы оказать поддержку друзьям, которых задержали, - рассказывают участники митинга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="230" height="400" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/709128" frameborder="0"></iframe> Жителя Екатеринбурга Леонида Яковлева задержали на акции в сквере.Видео: Дмитрий Мезенцев! другой источник

Люди каждый день сначала беседовали, пели и танцевали, а с наступлением темноты пытались сломать забор: временами им это удавалось, и провоцировали стражей порядка. Это и становилось главной причиной задержаний.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/708946" frameborder="0"></iframe> Главный священник Храма-на-Крови Максим Миняйло о конфликте в сквере в Екатеринбурге.Батюшка пришел на акцию в защиту сквераАлексей БУЛАТОВ

Протестующих услышали после проведения первой акции: во вторник по пять участников с каждой стороны пригласил на прием губернатор Евгений Куйвашев. Но компромисса достичь не удалось. Руководство региона дало понять, что храм на этом месте все-таки будут возводить, но взамен людям обустроят другие общественные площадки в центре Екатеринбурга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/708535" frameborder="0"></iframe> Хронология конфликта горожан и охраны РМК в споре за сквер у Драмтеатра.Алексей БУЛАТОВ

Сгладить градус напряженности удалось только президенту России Владимиру Путину, который в четверг заявил, что перед строительством нужно услышать и учесть все мнения горожан по этому вопросу. Сразу после этого мэр Екатеринбурга Александр Высокинский приостановил стройку и заявил о проведении опроса по теме: нужен или нет городу храм на этом месте.

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