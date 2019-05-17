2019-05-17T19:06:07+03:00
Общество

Екатеринбург в борьбе за сквер: видеохроника протеста

Смотрим самые яркие моменты из центра уральской столицы
Лев ИСТОМИН
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Каждый вечер в сквере было жарко не только из-за теплой погодыКаждый вечер в сквере было жарко не только из-за теплой погодыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге пятый день продолжается борьба нескольких тысяч горожан за сохранение сквера у Драмтеатра. Храм на этом месте решили возвести уральские промышленники из списка Forbes. На этой неделе, начиная с понедельника, днем и ночью шло противостояние сначала защитников сквера и парней крепкого телосложения, которые выступили за строительство храма святой Екатерины. А в последующие дни – с силовиками, защищавшими строительную площадку и охранявшими общественный порядок.

Кто не скачет, тот за храм - протесты в Екатеринбурге.

За эти дни было много ярких моментов, где-то веселых, когда молодежь пела песни под гитару, а где-то напряженных – когда силовики задерживал очередного буйного участника митинга.

Митинг за сквер в Екатеринбурге: день четвертый.Дмитрий СТЕШИН

Одним из самых спорных моментов стали прыжки молодежи у сквера с лозунгом «Кто не скачет, тот за храм». Действия участников митинга раскритиковали по всей стране.

Митинг за сквер в Екатеринбурге: день четвертый 1.На месте событий работают корреспонденты "Комсомолки"Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга о том, как будет проходить опрос

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На третий день общее количество задержанных превысило сотню человек, на митинг в четверг их пришли поддержать друзья.

Противостояние защитников сквера и силовиков.День третий: событий накаляютсяАлексей БУЛАТОВ

- Мы сюда пришли, чтобы оказать поддержку друзьям, которых задержали, - рассказывают участники митинга.

Жителя Екатеринбурга Леонида Яковлева задержали на акции в сквере.Видео: Дмитрий Мезенцев! другой источник

Люди каждый день сначала беседовали, пели и танцевали, а с наступлением темноты пытались сломать забор: временами им это удавалось, и провоцировали стражей порядка. Это и становилось главной причиной задержаний.

Главный священник Храма-на-Крови Максим Миняйло о конфликте в сквере в Екатеринбурге.Батюшка пришел на акцию в защиту сквераАлексей БУЛАТОВ

Протестующих услышали после проведения первой акции: во вторник по пять участников с каждой стороны пригласил на прием губернатор Евгений Куйвашев. Но компромисса достичь не удалось. Руководство региона дало понять, что храм на этом месте все-таки будут возводить, но взамен людям обустроят другие общественные площадки в центре Екатеринбурга.

Хронология конфликта горожан и охраны РМК в споре за сквер у Драмтеатра.Алексей БУЛАТОВ

Сгладить градус напряженности удалось только президенту России Владимиру Путину, который в четверг заявил, что перед строительством нужно услышать и учесть все мнения горожан по этому вопросу. Сразу после этого мэр Екатеринбурга Александр Высокинский приостановил стройку и заявил о проведении опроса по теме: нужен или нет городу храм на этом месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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