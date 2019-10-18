"Мечтала увидеть, как вырастет дочка": На Урале простились с убитой Ксенией Каторгиной

В Каменске-Уральском простились с 27-летней Ксенией Каторгиной. Именно в этом городе выросла девушка, о трагичной судьбе которой знает уже вся страна. Восемь дней назад жизнь молодой мамы оборвалась – Ксения стала жертвой трех отморозков. Они расправились с молодой мамой из-за подержанной машины. «Ауди Q5», которая принадлежала девушке, троица продала в Челябинске всего за 350 000 рублей.

У Ксении осталась 9-летняя дочь и пожилая мать. Фото: СОЦСЕТИ

БИЛИ ЭЛЕКТРОШОКЕРОМ И НОЖОМ

Речь идет о трех жителях Копейска: 42-летнем таксисте Марате Ахметвалиеве и его подельниках - 27-летнем Михаиле Федоровиче и 31-летней Екатерине Меньшиковой. Их задержали в Челябинском городе Копейске 15 октября.

«Комсомолка» уже рассказывала, что Марата задержали, когда он таксовал. По словам его сестры, мужчина всю жизнь работал таксистом, у него было трое детей, но 9 сентября он пропал.

- Как может отец троих детей совершить убийство? Я не верю! - восклицает Гульнара.

А это Марат - отец троих детей...Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ахметвалиев указал силовикам на своих подельников. Михаила и Екатерину задержали на съемной квартире в центре Копейска. В тот же день троица рассказала, как расправилась с Ксенией.

- Екатерина Меньшикова позвонила Ксении Каторгиной и договорилась о встрече, - рассказывает «КП»-Екатеринбург источник в силовых структурах. - Когда они встретились, то поехали на улицу Новаторов. Екатерина сказала, что машину должны осмотреть автомеханики. Вместо них в машину сели Марат и Михаил. Они ударили Ксению электрошокером, но она не отключилась. Тогда ей начали наносить удары острым предметом. Следствие считает, что Екатерина Меньшикова нанесла не менее трех ударов.

Екатерина нанесла Ксении три удара ножом.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Силовик добавил, что вину обвиняемые признают частично. Они признают, что хотели незаконно завладеть Audi Q5. Но в показаниях путаются. до сих пор не ясно, кто именно из троицы наносил Ксении удары, а также кто первым начал это делать.

ТАКСИСТ, СЛЕСАРЬ, ПРОДАВЕЦ

Накануне в Ленинском суде прошел суд. Троица стыдливо прикрывала лица. Марат надвинул на лицо капюшон, Екатерина просто опустила глаза в пол, а Михаил закрыл лицо свитером.

- Женат, трое детей. Старшему ребенку 15 лет. По образованию - слесарь. Ранее не судим., - бубнит на суде таксист.

У Федоровича тоже дети. Двое: сыну 14 лет, дочери - пять. В Копейске у Михаила была дурная слава. Раньше он работал слесарем, позже сидел без работы, перебиваясь случайными заработками. Ездил на разных машинах. Все время просил денег взаймы. «Скользкий тип» - одно из самых частых определений, которое дают Михаилу его знакомые.

Федорович прятал лицо, но нашему фотографу удалось его поймать.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Михаил жил с Екатериной в гражданском браке и воспитывал дочь. Катя раньше работлаа продавцом, а сейчас, как и ее любовник сидела без работы.

- Катя и Михаил знакомы с 14 лет, еще со школы. Оба были женаты. А потом снова сошлись, - продолжает Виктория. - Последнее время Михаил часто поднимал на Катю руку, бил. Она приходила ко мне, плакала. Начала пить. Я спрашивала у нее: «Почему ты от него не уйдешь?» Она говорила: «Я его люблю, к тому же если уйду, он не даст мне спокойно жить».

Проститься с Ксенией пришел, кажется, весь город.Фото: Олег ГАЛИМОВ

Челябинцев обвиняют сразу по двум статьям: «Убийство, совершенное группой лиц и сопряженное с разбоем», а также «Разбой». Наказание за наиболее тяжкое из данных преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.

Их арестовали на 1 месяц и 28 дней. Но похоже, что им это безразлично. Федорович даже сейчас умудрился оскорбить семью Ксении. На вопрос, как он будет извиняться, отморозок ответил:

- Готов возместить ущерб родственникам, могу ребенка им сделать.

Под стражей все трое будут находиться как минимум до 11 декабря 2019 года.

КСЮША МЕЧТАЛА УВИДЕТЬ КАК ВЫРАСТЕТ ДОЧЬ

Тем временем в Каменске-Уральском, 18 октября, простились с Ксенией Каторгиной. Попрощаться с девушкой пришел практически весь город. Молодой человек девушки Иван Андреев принес для нее последний букет - 101 красную розу.

Молодой человек Ксении Иван принес 101 розу.Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Спасибо всем, кто пришел в этот день на эту площадь, - со слезами на глазах говорит свекровь девушки Людмила Вишнякова. - Ксения была светлым и добрым человеком. Она мечтала о своём доме, и своими глазами увидеть, как вырастет ее ангелок - дочка Саша. Но она трагически погибла от алчных рук. Ее жизнь оборвалась всего в 27 лет.

Дочка Саша пришла на похороны вместе с бабушкой. На 9-летнюю девочку больно было смотреть...

- Сашеньке долго не рассказывали, что мамы больше нет, - вздыхает Людмила Вишнякова. - Но это как-то нужно было объяснить. Сказали, что маму сбила машина. Сейчас девочка будет жить с бабушкой.

- Уверена, что этим упырям даже пожизненное не дадут. Конечно, после такого хочется, чтобы вернули смертную казнь, - добавляет родственница Ксении. - Они заслуживают смерти. Они будут жить в тюрьме, но Ксюшеньку уже не вернуть.

Прощание прошло в Покровском храме Каменска-Уральского. Похоронили девушку на Ивановском кладбище.

Прощание проходило в Покровском храме Каменска-Уральского.Фото: Олег ГАЛИМОВ

Ксении было всего 27 лет.Фото: Олег ГАЛИМОВ

У Ксении осталась 9-летняя дочка Саша.Фото: Олег ГАЛИМОВ

Последняя фотография Ксении Катаргиной...Фото: Олег ГАЛИМОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продавала машину, чтобы взять ипотеку: что известно о молодой маме, которая пропала в Екатеринбурге. Под Екатеринбургом развернут штаб по поиску пропавшей накануне 27-летней жительницы Уралмаша Ксении Каторгиной. Девушка исчезла вечером 10 октября, после того, как отправилась продавать свой черный Audi Q5. (подробности)

"Женщина говорила, что беременна": сыщики задержали подозреваемых в убийстве екатеринбурженки Ксении Каторгиной. Оперуполномоченные свердловского главка полиции задержали троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной. Об этом «КП» рассказала свекровь девушки Людмила Вишнякова. (подробности)

"Могу сделать им ребенка": В Екатеринбурге подозреваемых в убийстве молодой мамы отправили под арест. В Ленинском районном суде идет главный процесс этой недели – на скамье подсудимых предполагаемые убийцы Ксении Каторгиной. Три человека расправились с 27-летней девушкой, когда она поехала продавать свою ауди Q5. (подробности)

ПОДРОБНЕЕ О ПОДОЗРЕВАЕМЫХ

Работал таксистом и воспитывал троих детей: что известно о мужчине, подозреваемом в убийстве Ксении Каторгиной на Уралмаше. "Комсомолка" поговорила с сестрой одного из отморозков. Она уверена, что брат не мог пойти на преступление. (подробности)

«Она хотела от него уйти, но боялась»: подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной заставил свою подругу пойти с ним на преступление. Подруги девушки уверены, Екатерина попала под дурное влияние гражданского мужа. Все с кем девушка общалась в шоке от произошедшего. (подробности)