2019-10-12T15:12:30+03:00
Происшествия

Продавала машину, чтобы взять ипотеку: что известно о молодой маме, которая пропала в Екатеринбурге

Рассказываем хронологию событий, предшествовавших исчезновению Ксении Каторгиной
Олег ГалимовЕвгений Стоянов
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Ксении Каторгиной 27 лет, у нее есть 9-летняя дочка. Фото: СОЦСЕТИКсении Каторгиной 27 лет, у нее есть 9-летняя дочка. Фото: СОЦСЕТИ
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Под Екатеринбургом развернут штаб по поиску пропавшей накануне 27-летней жительницы Уралмаша Ксении Каторгиной. Девушка исчезла вечером 10 октября, после того, как отправилась продавать свой черный Audi Q5. Близкие отзываются о ней как о добром и порядочном человеке. Семья до сих пор не понимает, почему Ксения отправилась на такую важную сделку в одиночку.

По словам друзей, раньше Ксения не пропадала. Фото: СОЦСЕТИ

По словам друзей, раньше Ксения не пропадала. Фото: СОЦСЕТИ

Как рассказали «Комсомолке» подруги пропавшей, Ксения собирала деньги для первоначального взноса по ипотеке. Она планировала переехать в новостройку в Березовском, чтобы жить рядом с работой.

- Ксюша – добрая и отзывчивая. Она родом из Каменска-Уральского, там по-прежнему живет ее мама и 9-летняя дочка. Сама она снимала квартиру на Уралмаше. Она обращалась ко мне за помощью с продажей комнаты в Каменске-Уральском, но выяснилось, что продать ее нереально. Поэтому она решила продать автомобиль. Это был вынужденный шаг, все знают, что она любила эту машину.

Мы нашли объявление о продаже внедорожника Ксении на одном из сайтов. Цена за иномарку 2010 года выпуска – 780 тысяч рублей. Однако, по неподтвержденной информации девушка продала своего железного коня вдвое дешевле – всего за 350 тысяч. Сделка проводилась в «Белой башне» и уже на следующий день машину перекупил за 500 тысяч житель Челябинской области. Сейчас его допрашивают.

Автомобиль Ксении, который она продала накануне. Фото: отряд "Лиза Алерт"

Автомобиль Ксении, который она продала накануне. Фото: отряд "Лиза Алерт"

По данным WhatsApp, Ксения была в сети 10 октября в 16:40, а потом перестала выходить на связь. При этом несколько очевидцев видели ее на парковке у «Белой башни» в компании двух южан.

ИЩУТ КИНОЛОГИ И ВОЛОНТЕРЫ

Сейчас поиски девушки сосредоточены в районе поселка Шувакиш. Именно там в последний раз был зафиксирован сигнал с телефона Ксении. В операции принимают участие десятки волонтеров, полицейские и семь кинологов с собаками.

- Вдоль трассы были найдены окурки, в том числе от сигарет, которые курит Каторгина, - передает с места событий корреспондент «КП» Евгений Стоянов. – Все надеются, что смогут найти девушку до наступления темноты. Вчера поиски продолжались до двух часов ночи.

Пропажа Ксении стала главной новостью в Екатеринбурге. Десятки людей приезжают в Шувакиш, чтобы помочь в поисках Фото: Евгений Стоянов

Пропажа Ксении стала главной новостью в Екатеринбурге. Десятки людей приезжают в Шувакиш, чтобы помочь в поискахФото: Евгений Стоянов

Кроме того следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Это значит, что у силовиков есть все основания думать, что в отношении Ксении было совершено преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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