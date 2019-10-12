После исчезновения в Екатеринбурге молодой мамы следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство»
В Екатеринбурге продолжаются поиски 27-летней Ксении Каторгиной. Сейчас десятки волонтеров и полицейских прочесывают леса на Уралмаше и в городах-спутниках в поисках молодой мамы, которая пропала накануне после продажи своего автомобиля Audi Q5.
У Ксении есть маленькая дочка. Фото: СОЦСЕТИ
Тревожности ситуации добавляет еще и то, что следователи СКР возбудили уголовное дело.
- По факту исчезновения девушки, которая намеревалась продать свою автомашину, возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса убийство. В рамках возбужденного уголовного дела сотрудниками следственного комитета и полиции выполняется комплекс необходимых мероприятий по установлению всех обстоятельств безвестного исчезновения пропавшей, - рассказал «КП» пресс-секретарь СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Кроме этого факт купли-продажи автомобиля официально подтверждают представители МВД. У Ксении Каторгиной есть маленькая дочь, в браке она не состояла.
Девушка работает менеджером в Березовском. Фото: СОЦСЕТИ
Приметы пропавшей : рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, светлые длинные волосы. Ксения была одета в черный пиджак, черные шорты, черные колготки, черные ботинки без каблука, бордовый плащ с рукавами.
Если вы видели Ксению Каторгину или знаете, где она может находиться, позвоните по телефонам +7 800 700–54–52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU