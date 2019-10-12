2019-10-12T00:39:50+03:00
Происшествия

Ушла продавать машину и пропала: в Екатеринбурге ищут девушку со шрамом на шее

Ксения Каторгина пропала без вести в минувший четверг
Олег Галимов
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Телефон девушки недоступен с вечера 10 октября. Фото: личная страница пропавшей в "ВКонтакте"Телефон девушки недоступен с вечера 10 октября. Фото: личная страница пропавшей в "ВКонтакте"
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В Екатеринбурге добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут 27-летнюю Ксению Каторгину. Девушка пропала в минувший четверг на Уралмаше после того, как отправилась на встречу с потенциальным покупателем своего автомобиля Audi Q5.

Фото: личная страница пропавшей в "ВКонтакте"

Фото: личная страница пропавшей в "ВКонтакте"

- На бедре у девушки татуировка, в правом ухе три серьги, в левом — две, на шее шрам. Номер машины, на котором уехала Ксения, К 347 МС 196. Приметы машины: чёрный кожаный с белыми вставками салон, на капоте у правой фары небольшая вмятина, диски 20 размера, - рассказали координаторы поиска девушки.

Приметы пропавшей : рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, светлые длинные волосы. Ксения была одета в черный пиджак, черные шорты, черные колготки, черные ботинки без каблука, бордовый плащ с рукавами.

Фото: личная страница пропавшей в "ВКонтакте"

Фото: личная страница пропавшей в "ВКонтакте"

Если вы видели Ксению Каторгину или знаете, где она может находиться, позвоните по телефонам +7 800 700–54–52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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