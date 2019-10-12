Стали известны подробности исчезновения молодой мамы из Екатеринбурга
В Екатеринбурге десятки добровольцев продолжают искать пропавшую накануне 27-летнюю Ксению Каторгину. Известно, что жительница Уралмаша в одиночку отправилась продавать свой автомобиль Audi Q5, а после этого перестала выходить на связь.
Ксения с дочкой. Фото: СОЦСЕТИ
По словам официального представителя регионального главка полиции Валерия Горелых, Ксения успела осуществить сделку купли-продажи перед пропажей.
- Сообщение о пропаже молодой женщины поступило в дежурную часть полиции города Березовский от коллег из ОП №8 ОМВД по Екатеринбургу 11 октября в 13:20. В органы внутренних дел обратилась жительница Каменск-Уральского с просьбой оказать помощь в розыске Ксении Каторгиной, екатеринбурженки, работающей в городе Березовский в должности менеджера по продажам, - рассказал Горелых.
У Ксении Каторгиной есть маленькая дочь. В социальных сетях знакомые девушки пишут, что к исчезновению может быть причастен ее бывший сожитель.
ИСТОЧНИК KP.RU