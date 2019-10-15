Сыщики задержали подозреваемых в убийстве екатеринбурженки Ксении Каторгиной

Оперуполномоченные свердловского главка полиции задержали троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной. Об этом «КП» рассказала свекровь девушки Людмила Вишнякова.

- Близкая подруга Ксюши звонила сегодня следователям. Ей подтвердили, что упырей поймали, - сказала Вишнякова.

27-летняя Ксения исчезла после того, как отправилась в одиночку продавать свой автомобиль Audi Q5. Вечером того же дня телефон молодой мамы оказался недоступен и в последний раз был зафиксирован в районе поселка Шувакиш.

Ксения работала менеджером по продажам в фирме, занимающейся поставкой систем для трубопроводов в Березовском. Девушка была на рабочем месте, когда ей позвонили. На другом конце - была потенциальная покупательница машины.

У Ксении было два высших образования. Она продавала машину, чтобы взять ипотеку. Фото: СОЦСЕТИ

- Когда мы начали разбираться в пропаже Ксюши, выяснилось, что она уже общалась с этой женщиной, - говорит подруга девушки Анастасия Кадочникова. - Она звонила ей всю неделю и просила встретиться. Но Ксюша не могла вырваться с работы. В четверг женщина позвонила снова, сказала, что беременна и у нее токсикоз. Якобы она не может подъехать по состоянию здоровья и попросила Ксюшу показать ей «Ауди» на Уралмаше.

11 октября мать Каторгиной написала заявление в полицию, а еще через сутки следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На тот момент уже было известно, что машину Ксении нашли в Челябинске у перекупщика. Мужчина купил внедорожник у двух цыган и девушки похожую на пропавшую.

Та самая Audi из-за которой убили Ксению. Фото: СОЦСЕТИ

- В служебной командировке в Челябинской области по указанию начальника регионального полицейского главка генерал-майора Александра Мешкова работают угсотрудники ОВД Березовского и их коллеги из оперативных подразделений ГУ МВД. Группа численностью порядка 10 человек. Сыщики отрабатывают до мельчайших деталей каждую зацепку, проверяют алиби склонных к такого рода гнусным делам лиц, ранее судимых, так называемых гастролеров и склонных к жестоким расправам. Оперуполномоченные ведут расследование в тесном взаимодействии с нашими партнерами из Следственного комитета. Руководитель отдела полиции Березовского Александр Возчиков в ежедневном режиме докладывает о проделанной работе генералу Мешкову, - рассказывал «Комсомолке» о работе силовиков пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Ксения любила рисовать и путешествовать. Фото: СОЦСЕТИ

У Ксении осталась 9-летняя дочь и пожилая мать.Поисково-спасательный отряд «Прорыв» продолжает поиски девушки. Официальные представители СУ СКР и ГУ МВД региона пока не комментируют ход расследования уголовного дела.

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