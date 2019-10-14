2019-10-14T09:28:16+03:00
Происшествия

Потенциальные убийцы попали на камеру: машину пропавшей Ксении Каторгиной продала похожая на нее цыганка

Об этом «Комсомолке» рассказала свекровь молодой мамы
Олег Галимов
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Ксения пропала вечером 10 октября. Фото: СОЦСЕТИКсения пропала вечером 10 октября. Фото: СОЦСЕТИ
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В Екатеринбурге продолжаются поиски пропавшей 27-летней Ксении Каторгиной. Девушка исчезла 10 октября после того, как отправилась на встречу с покупателем ее автомобиля Audi Q5. Ксении нужны были деньги для первоначального взноса по ипотеке.

- Ксюша готовилась купить квартиру в Березовском, чтобы жить ближе к работе, - рассказывают подруги девушки.

Ксения купила Audi полтора года назад. Фото: СОЦСЕТИ

Ксения купила Audi полтора года назад. Фото: СОЦСЕТИ

Позже внедорожник обнаружили в Челябинске у перекупщиков. Как выяснилось, в столицу Южного Урала машину привезли цыгане: двое мужчин и девушка похожая на Ксению.

- В полиции сказали, что телефон Ксении в последний раз был зафиксирован в районе Шувакиша, - говорит свекровь девушки Людмила Вишнякова. – В Челябинске проверили камеры видеонаблюдения. На них видно, что участвовавшая в сделке девушка – не Ксения. Но у них были ее паспорт и документы на машину.

Добавим, что поиски девушки прекратил один из крупнейших спасательных отрядов «Лиза Алерт». При этом уже на второй день после пропажи следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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