2019-10-13T20:55:23+03:00
Происшествия

Один из крупнейших поисковых отрядов Урала прекратил поиски молодой мамы из Екатеринбурга

Представители «Лизы Алерт» считают не безопасным дальнейшее участие в операции по нахождению Ксении Каторгиной
Олег Галимов
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К сожалению, есть основания полагать, что в отношении Ксении было совершено преступлениеК сожалению, есть основания полагать, что в отношении Ксении было совершено преступлениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» прекратил поиски пропавшей 27-летней екатеринбурженки Ксении Каторгиной. Девушка пропала 10 октября после того, как отправилась на Уралмаш продавать автомобиль Audi Q5.

В течение двух дней волонтеры прочесывали леса в районе Серовского тракта и Березовского, но так и не нашли молодую маму.

Ксения Каторгина копила на первый взнос по ипотеке. У нее есть 9-летняя дочка. Фото: СОЦСЕТИ

Ксения Каторгина копила на первый взнос по ипотеке. У нее есть 9-летняя дочка. Фото: СОЦСЕТИ

- Отряд «Лиза Алерт» останавливает работу по текущему поиску Каторгиной Ксении Николаевны. Добровольцы отряда сделали всё, что зависело от них и всё то, что относится к специфике отрядной работы. Дальнейшая работа - работа полиции. Мы выражаем благодарность тем, кто оказывал помощь и искал вместе с нами. При появлении новой информации работа по поиску будет продолжена, - говорится в сообщении отряда.

Теперь поисками девушки будут заниматься полицейские и волонтеры отряда «Прорыв». В ближайшее время силовики озвучат место, где продолжится операция. Напомним, что по факту исчезновения Ксении Каторгиной возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

С вечера 10 октября девушка не выходит на связь. Фото: СОЦСЕТИ

С вечера 10 октября девушка не выходит на связь. Фото: СОЦСЕТИ

Приметы пропавшей : рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, светлые длинные волосы. Ксения была одета в черный пиджак, черные шорты, черные колготки, черные ботинки без каблука, бордовый плащ с рукавами.

Если вы видели Ксению Каторгину или знаете, где она может находиться, позвоните по телефонам +7 800 700–54–52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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