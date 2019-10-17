"Могу сделать им ребенка": В Екатеринбурге подозреваемых в убийстве молодой мамы отправили под арест
В Ленинском районном суде идет главный процесс этой недели – на скамье подсудимых предполагаемые убийцы Ксении Каторгиной. Три человека расправились с 27-летней девушкой, когда она поехала продавать свою ауди Q5. Они обманом заманили молодую маму в частный сектор на Уралмаше, затем зарезали, а тело сбросили в коллектор.
Арест убийц Ксении Каторгиной.
После преступники перегнали ауди в Челябинск и там продали ее за 350 тысяч рублей. Новый хозяин машины сам явился в полицию. 15 октября всех троих подозреваемых задержали в Копейске Челябинской области.
Марат прячет лицо от камерФото: Олег ГАЛИМОВ
ТАКСИСТ
Речь идет о трех жителях Копейска: 42-летнем таксисте Марате Ахметвалиеве и его подельниках – 27-летнем Михаиле Федоровиче и 31-летней Екатерине Маньшиковой. Пока троицу вели в зал суда, все стыдливо прикрывали лица.
"Комсомолка" уже писала о том, что Марат отец троих детей. 9 сентября он пропал. Родные писали заявление в полицию.
- Родился 7 февраля 1977 года, - бубнит таксист. - Женат, трое детей. Старшему ребенку 15 лет. По образованию - слесарь. Ранее не судим.
Федорович прячется в свитер.Фото: Алексей БУЛАТОВ
СЛЕСАРЬ
У Федоровича тоже дети. Двое: сын 2005 года рождения и дочь 2014 года рождения. У него неоконченное высшее образование (4 курса), раньше работал слесарем, позже сидел без работы, перебиваясь случайными заработками. Ранее он уже отсидел семь лет в тюрьме, за то что угнал автомобиль друга, угрожая ему пистолетом. Сидел семь лет с 2010 по 2017 год.
Знакомые Федоровича говорят про него: "скользкий тип", постоянно просил в долг, сожительницу избивал, в родном Копейске его разыскивала полиция, так как он избил родителей невесты и вымогал у них деньги.
- Мы просим прощения, - прогнусавил Федорович. - Выведите репортеров, пожалуйста.
Подозреваемым грозит пожизненное.Фото: Алексей БУЛАТОВ
ПРОДАВЕЦ
Его невеста Екатерина Меньшикова также является подозреваемой в убийстве Ксении Каторгиной.
- Проживаю в Копейске Челябинской области. Замужем, гражданка РФ. Один ребенок 2,5 года. Ребенок остался с тетей. Образование у меня 11 классов, работала неофициально продавцом и мастером. Живу по улице Республиканской, 16б. Задержана 15 октября, - отчитывается Катя.
Первый муж у Екатерины работал на "Газели". После неудачной беременности пара разбежалась и Катя связалась с Мишей-цыганом. По словам знакомых с Федоровичем девушка была знакома с 14 лет - он ее первая любовь. Подруги Меньшиковой также уверены, что Федорович заставил пойти Екатерину на преступление. Меньшикова боялась своего гражданского мужа.
Его подруга Екатерина Меньшикова стыдливо опускает глаза.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Следователь СУ СКР по Свердловской области заявил, что заседание нужно проводить в закрытом режиме, чтобы не разглашать тайну следствия. Обвиняемые радостно поддержали ходатайство. Челябинцев обвиняют сразу по двум статьям:
- Всем троим задержанным планируется предъявить обвинение, в том числе по статьям Уголовного кодекса «Убийство, совершенное группой лиц и сопряженное с разбоем», а также «Разбой», - говорит руководитель пресс-службы СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. - Наказание за наиболее тяжкое из данных преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.
На суде силовики настаивали, чтобы подозреваемых взяли под стражу на два месяца пока идет расследование...
Убили ради авто.Молодая мама хотела взять ипотеку, поэтому решила продать свою машину. Ей и в голову не пришло, чем может обернуться показ автомобиля «беременной» покупательнице...
После перерыва суд вынес им меру пресечения в виде ареста на 1 месяц и 28 дней. В под стражей все трое буду находиться как минимум до 11 декабря 2019 года.
- Все обвиняемые признали вину и раскаялись, - завил помощник прокурора Алексей Мартынов.
Однако во время самого приговора по подозреваемым этого заметно не было, особеннно по Михаилу Федоровичу, который даже сейчас умудрился оскорбить семью Ксении.
- Готов возместить ущерб родственникам, могу ребёнка им сделать, - ехидно заявил Федорович.
Похороны Ксении пройдут 18 октября в ее родном городе Каменске-Уральском
Ксения работала менджером по продажам и должна была лететь в командировку в Италию. Фото: СОЦСЕТИ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Потенциальные убийцы попали на камеру: машину пропавшей Ксении Каторгиной продала похожая на нее цыганка. Об этом «Комсомолке» рассказала свекровь молодой мамы (подробности)
Убили, а тело бросили в колодец: пропавшая Ксения Каторгина найдена мертвой.Тело девушки нашли на Уралмаше (подробнее)
Продавала машину, чтобы взять ипотеку: что известно о молодой маме, которая пропала в Екатеринбурге. Рассказываем хронологию событий, предшествовавших исчезновению Ксении Каторгиной (подробнее)
Появилось видео, на котором убийца Ксении Каторгиной показывает, как сбрасывал тело в колодец.Свердловский областной суд изберет меру пресечения троим задержанным (подробнее)
«Будут благодарны любой помощи»: начался сбор средств на похороны Ксении Каторгиной. С разрешения родственников публикуем реквизиты банковской карты (подробнее)
Работал таксистом и воспитывал троих детей: что известно о мужчине, подозреваемом в убийстве Ксении Каторгиной на Уралмаше. Мужчина показал, где было спрятано тело убитой девушки (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Убийство Ксении Каторгиной»