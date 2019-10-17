"Могу сделать им ребенка": В Екатеринбурге подозреваемых в убийстве молодой мамы отправили под арест

В Ленинском районном суде идет главный процесс этой недели – на скамье подсудимых предполагаемые убийцы Ксении Каторгиной. Три человека расправились с 27-летней девушкой, когда она поехала продавать свою ауди Q5. Они обманом заманили молодую маму в частный сектор на Уралмаше, затем зарезали, а тело сбросили в коллектор.

Арест убийц Ксении Каторгиной.

После преступники перегнали ауди в Челябинск и там продали ее за 350 тысяч рублей. Новый хозяин машины сам явился в полицию. 15 октября всех троих подозреваемых задержали в Копейске Челябинской области.

Марат прячет лицо от камерФото: Олег ГАЛИМОВ

ТАКСИСТ

Речь идет о трех жителях Копейска: 42-летнем таксисте Марате Ахметвалиеве и его подельниках – 27-летнем Михаиле Федоровиче и 31-летней Екатерине Маньшиковой. Пока троицу вели в зал суда, все стыдливо прикрывали лица.

"Комсомолка" уже писала о том, что Марат отец троих детей. 9 сентября он пропал. Родные писали заявление в полицию.

- Родился 7 февраля 1977 года, - бубнит таксист. - Женат, трое детей. Старшему ребенку 15 лет. По образованию - слесарь. Ранее не судим.

Федорович прячется в свитер.Фото: Алексей БУЛАТОВ

СЛЕСАРЬ

У Федоровича тоже дети. Двое: сын 2005 года рождения и дочь 2014 года рождения. У него неоконченное высшее образование (4 курса), раньше работал слесарем, позже сидел без работы, перебиваясь случайными заработками. Ранее он уже отсидел семь лет в тюрьме, за то что угнал автомобиль друга, угрожая ему пистолетом. Сидел семь лет с 2010 по 2017 год.

Знакомые Федоровича говорят про него: "скользкий тип", постоянно просил в долг, сожительницу избивал, в родном Копейске его разыскивала полиция, так как он избил родителей невесты и вымогал у них деньги.

- Мы просим прощения, - прогнусавил Федорович. - Выведите репортеров, пожалуйста.

Подозреваемым грозит пожизненное.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРОДАВЕЦ

Его невеста Екатерина Меньшикова также является подозреваемой в убийстве Ксении Каторгиной.

- Проживаю в Копейске Челябинской области. Замужем, гражданка РФ. Один ребенок 2,5 года. Ребенок остался с тетей. Образование у меня 11 классов, работала неофициально продавцом и мастером. Живу по улице Республиканской, 16б. Задержана 15 октября, - отчитывается Катя.

Первый муж у Екатерины работал на "Газели". После неудачной беременности пара разбежалась и Катя связалась с Мишей-цыганом. По словам знакомых с Федоровичем девушка была знакома с 14 лет - он ее первая любовь. Подруги Меньшиковой также уверены, что Федорович заставил пойти Екатерину на преступление. Меньшикова боялась своего гражданского мужа.

Его подруга Екатерина Меньшикова стыдливо опускает глаза.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователь СУ СКР по Свердловской области заявил, что заседание нужно проводить в закрытом режиме, чтобы не разглашать тайну следствия. Обвиняемые радостно поддержали ходатайство. Челябинцев обвиняют сразу по двум статьям:

- Всем троим задержанным планируется предъявить обвинение, в том числе по статьям Уголовного кодекса «Убийство, совершенное группой лиц и сопряженное с разбоем», а также «Разбой», - говорит руководитель пресс-службы СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. - Наказание за наиболее тяжкое из данных преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.

На суде силовики настаивали, чтобы подозреваемых взяли под стражу на два месяца пока идет расследование...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/738451" frameborder="0"></iframe> Убили ради авто.Молодая мама хотела взять ипотеку, поэтому решила продать свою машину. Ей и в голову не пришло, чем может обернуться показ автомобиля «беременной» покупательнице...

После перерыва суд вынес им меру пресечения в виде ареста на 1 месяц и 28 дней. В под стражей все трое буду находиться как минимум до 11 декабря 2019 года.

- Все обвиняемые признали вину и раскаялись, - завил помощник прокурора Алексей Мартынов.

Однако во время самого приговора по подозреваемым этого заметно не было, особеннно по Михаилу Федоровичу, который даже сейчас умудрился оскорбить семью Ксении.

- Готов возместить ущерб родственникам, могу ребёнка им сделать, - ехидно заявил Федорович.

Похороны Ксении пройдут 18 октября в ее родном городе Каменске-Уральском

Ксения работала менджером по продажам и должна была лететь в командировку в Италию. Фото: СОЦСЕТИ

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