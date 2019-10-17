2019-10-17T15:15:04+03:00
Происшествия

Подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной отправили под арест до 11 декабря

Всех троих отправили в СИЗО на 1 месяц 28 суток
Лев ИСТОМИНОлег ГАЛИМОВ
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Двое подозреваемых прятали лица под одеждойДвое подозреваемых прятали лица под одеждойФото: Олег ГАЛИМОВ
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В Ленинском районном суде Екатеринбурга 17 октября вынесли меру пресечения троим подозреваемым в жестокой расправе над 27-летней Ксенией Каторгиной, которую неделю назад убили на Уралмаше. Молодая мама приехала показывать свою иномарку потенциальному покупателю, но погибла от удара ножом.

Позже выяснилось, что девушку лишила жизни банда из Челябинской области в лице Михаила Федоровича, Екатерины Меньшиковой и Марата Ахметвалиева. Ее машину они продали перекупщику в Челябинской области.

Арест убийц Ксении Каторгиной.

Всех троих задержали 15 октября, а сегодня в суде вынесли им меру пресечения.

- Михаила Федоровича отправить под арест на 1 месяц 28 суток до 11 декабря 2019 года. На такой же срок отправить под арест Марата Ахметвалиева и Екатерину Меньшикову, - заявила в зале судья.

Напомним, что похороны Ксении Каторгиной пройдут 18 октября в ее родном городе Каменске-Уральском. Семья собирает деньги на траурную церемонию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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