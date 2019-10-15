Убили и закопали: пропавшая Ксения Каторгина найдена мертвой

В Екатеринбурге нашли мертвой пропавшую 10 октября Ксению Каторгину. Труп девушки был обнаружен в Орджоникдзевском районе города закопанный в землю. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, подозреваемые в убийстве были задержаны в Челябниске.

- Трое цыган (двое мужчин и женщина) представились покупателями автомобиля Ксении. Женщина заявила, что беременная и не может сама приехать посмотреть машину. Девушка отправилась на сделку. Ее зарезали и закопали в окрестностях частного сектора. В течение двух дней предполагаемым преступникам вынесут меру пресечения, практически наверняка можно сказать, что их ждет СИЗО. Также проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.

Выражаем соболезнования всем, кто знал Ксению. Фото: СОЦСЕТИ

Эту информацию подтверждают и в поисковом отряде «Прорыв»:

- Ксения Каторгина найдена, погибла. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким. Всем огромное спасибо за помощь в поиске. Просим вас воздержаться от комментариев и обсуждений, - говорится в сообщении отряда.

Ксения работала менеджером по продажам в фирме, занимающейся поставкой систем для трубопроводов в Березовском. Девушка планировала взять ипотеку на квартиру в новостройке и решилась на продажу своего черного Audi Q5. В прошлый четверг ей позвонила потенциальная покупательница, которая попросила приехать к ней на Уралмаш и показать внедорожник. В 16:45 Каторгина вышла с работы и пропала.

Девушка продавала свой Audi, чтобы накопить на ипотеку. Фото: СОЦСЕТИ

У Ксении осталась 9-летняя дочь и пожилая мать. Редакция «КП-Екатеринбург» выражает искренние соболезнования друзьям, близким и всем, кто знал Ксению Каторгину.

Поисковый отряд подтвердил гибель Ксении Каторгиной. Фото: отряд "Прорыв"

Машина из-за которой цыгане убили Ксению. Они продали Audi за 500 тысяч рублей. Фото: СОЦСЕТИ

Вот, что рассказывал о ходе расследования «Комсомолке» официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых:

- В служебной командировке в Челябинской области по указанию начальника регионального полицейского главка генерал-майора Александра Мешкова работают угсотрудники ОВД Березовского и их коллеги из оперативных подразделений ГУ МВД. Группа численностью порядка 10 человек. Сыщики отрабатывают до мельчайших деталей каждую зацепку, проверяют алиби склонных к такого рода гнусным делам лиц, ранее судимых, так называемых гастролеров и склонных к жестоким расправам. Оперуполномоченные ведут расследование в тесном взаимодействии с нашими партнерами из Следственного комитета. Руководитель отдела полиции Березовского Александр Возчиков в ежедневном режиме докладывает о проделанной работе генералу Мешкову, - отмечал полковник Горелых.

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