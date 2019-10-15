«Будут благодарны любой помощи»: начался сбор средств на похороны Ксении Каторгиной

Смерть Ксении Каторгиной стала новостью федерального масштаба – вся страна скорбит вместе с семьей девушки. Молодую маму убили трое подонков, накануне всю шайку задержали в Челябинской области. Одним из них оказался ранее судимый за разбой 27-летний Михаил Федорович.

Двое из трех подозреваемых в убийстве Ксении. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Сейчас друзья Ксении помогают семье организовывать похороны и в связи с этим открыли сбор средств. У убитой девушки осталась пожилая мать и 9-летняя дочь. По просьбе родных мы укажем реквизиты банковской карты на скриншоте сообщения, который опубликовала в социальных сетях подруга Ксении.

Родственники Ксении боятся мошенников. Фото: скриншот

- Сейчас очень много мошенников будут пытаться нажиться на нашем горе. Поэтому просьба не писать реквизиты текстом, - сказала «КП» Екатерина Мамонтова.

Похороны Ксении пройдут в пятницу, 18 октября, в ее родном городе Каменске-Уральском.

Сегодня вечером труп девушки извлекли из колодца на окраине ЕкатеринбургаФото: Олег Галимов

Недавно следователи сообщили подробности задержания предполагаемых убийц, им грозит пожизненный срок.

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