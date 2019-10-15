«Audi Q5 и ее хозяйка будут приходить им в кошмарах»: стали известны подробности задержания убийц Ксении Каторгиной

СЕГОДНЯ 17:24 2019-10-15T17:25:52+03:00

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Следственный комитет впервые прокомментировал ход расследования убийства 27-летней екатеринбурженки Ксении Каторгиной. Силовики подтвердили – предполагаемые убийцы были задержаны в Челябинской области. Они уже дают признательные показания.

- В ближайшее время всем троим задержанным планируется предъявить обвинение, в том числе, по статьям Уголовного кодекса «убийство, совершённое группой лиц и сопряжённое с разбоем», а также «разбой». Наказание за наиболее тяжкое из данных преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы. Также следственным и оперативным путём проверяется возможная причастность подозреваемых к иным ранее совершённым преступлениям (в том числе, в других регионах страны). Кроме того, в ходе расследования устанавливаются причины и условия, которые способствовали совершению преступления, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь, - отметили в СУ СКР Свердловской области.

Труп сегодня достали из колодца на Уралмаше. Фото: СОЦСЕТИ

По словам официального представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, задержанным не удастся избежать наказания. В ближайшее время всем троим предъявят обвинение, в том числе, по статьям «Убийство, совершённое группой лиц и сопряжённое с разбоем», а также «Разбой». Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

- Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области, ГУУР МВД России совместно с коллегами из ОВД города Берёзовский и Челябинской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны в качестве подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной двое мужчин, 1990 и 1977 годов рождения, а также женщина, 1988 года рождения. Все они уроженцы Челябинской области. Установлено, что молодая женщина, 1992 года рождения, 10 октября 2019 года уехала с работы, чтобы показать покупателю свою машину для последующей продажи, и пропала. На её розыск были ориентированы все наряды гарнизона полиции Свердловской области, а также волонтёры. Сыщики в тесном взаимодействии с региональным СК отрабатывали различные версии исчезновения девушки. По указанию начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майора полиции Александра Мешкова для проведения спецоперации по задержанию злоумышленников в соседний регион, где представители МВД нашли иномарку потерпевшей, направлялась группа наиболее опытных специалистов сыскного дела. Вечером 14 октября в городе Копейск оперуполномоченные задержали сначала первого подозреваемого, он в этот момент передвигался в такси. Ещё двух сыщики задержали ночью 15 октября на съёмной квартире в Челябинске. Всех троих доставили под конвоем полиции в Следственный комитет для проведения необходимых следственных действий. В настоящее время они дают признательные показания. Предварительный мотив преступления – корысть с целью завладения транспортным средством. После совершённого убийства злоумышленники избавились от тела жертвы в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, сбросив его в технический колодец, - заявил Горелых.

Один из задержанных уже был судим за разбой, он вышел на свободу в 2017 году.

Один из подозреваемых - 42 летний Марат Ахметвалиев. Фото: соцсети

- Ауди Q5 и её молодая и красивая хозяйка отныне им будут приходить в кошмарных снах. Неотвратимости наказания им не избежать, - подытожил полковник Горелых.

Всех, кто мог пострадать от действий задержанных лиц или знает о каких-то ранее совершённых ими преступлениях, просят звонить по телефонам: 8(343)297-71-61 (дежурный по следственному управлению Следственного комитета по Свердловской области), 8(343)358-71-61 (телефон доверия ГУ МВД РФ по Свердловской области), или по линии «02». Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU