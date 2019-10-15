2019-10-15T16:56:00+03:00
Происшествия

«Вырваны клочья волос»: на Уралмаше из коллектора достали тело убитой Ксении Каторгиной

Коллектор находится рядом с колонкой, где жители частного сектора набирают воду
Евгений Стоянов
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Ксения погибла, когда поехала продавать свою машину. Фото: Олега Галимов "КП", соцсетиКсения погибла, когда поехала продавать свою машину. Фото: Олега Галимов "КП", соцсети
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В Екатеринбурге на пятые сутки было найдено тело 27-летней Ксении Каторгиной. Девушка еще в прошлый четверг поехала продавать свою иномарку ауди Q5. В 16:45 она выехала с работы... Больше ее никто не видел. Волонтеры и полиция прочесывали район Шувакиша и Уралмаша в поисках Ксюши, когда стало известно, что машину девушки купили в Челябинске. На сделку пришли двое мужчин и девушка внешне, похожая на Ксению. Тогда же стало понятно, что Каторгину убили.

15 октября стало известно, что подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной задержали. Позднее было найдено и тело девушки. Ее зарезали и бросили в коллектор рядом с домом на Боткинской, 28. У Ксюши осталась 9-летняя дочь.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, примерно в половине шестого вечера силовики извлекли тело молодой мамы из коллектора (он находится рядом с колонкой, где жители частного сектора набирают воду).

- Тело было в тине, на девушке присутствовала одежда. На голове в некоторых местах отсутствовали волосы, что могло свидетельствовать о том, что труп потерпевшей тащили, либо волосы были вырваны в ходе борьбы – еще при жизни, - уточнил наш собеседник.

Коллектор находится в районе багажника машины. Фото: читатель "КП"

Коллектор находится в районе багажника машины. Фото: читатель "КП"

Нам удалось поговорить с родственницей мужчины, подозреваемого в убийстве Ксении. Скоро мы опубликуем это интервью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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