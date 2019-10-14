Прочесывают кладбища и леса: в Екатеринбурге третий день ищут молодую маму, которая уехала продавать Audi

Пропажа 27-летней жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной стала главной новостью в городе уже через несколько часов после публикации ориентировки в поисковых отрядах. Молодая, красивая и успешная девушка словно провалилась сквозь землю после того, как поехала на встречу с потенциальным покупателем своего Audi Q5.

- Ксюша талантливая и красивая. Она выучилась в УПИ на факультете менеджмента. Воспитывает 9-летнюю дочку, всегда сама обеспечивала ее и покупала себе машины. До этого она ездила на Nissan, но полтора года назад купила Audi. Она очень любила эту машину, но была вынуждена продать, чтобы сделать первый взнос по ипотеке, - рассказывает «КП» свекровь пропавшей Людмила Вишнякова.

При этом девушка не находится в гражданском или официальном браке. С семьей отца дочери она поддерживает дружеские отношения.

ДЕНЬ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

В середине дня Ксении позвонила некая женщина, которая интересовалась внедорожником. Незнакомка заявила, что беременна и не может поехать в соседний город Березовский (там работала пропавшая – прим.ред.) и попросила показать ей иномарку на Уралмаше. По словам коллег, Каторгина 16:45 Каторгина вышла с работы и отправилась на встречу. При этом мессенджер WhatsApp показывает, что в последний раз она была в сети в 16:54.

Ксения жила в Екатеринбурге и мечтала переехать в новостройку неподалеку от работы

По данным полиции, в последний раз сигнал телефона Ксении был зафиксирован сотовой вышкой в районе поселка Шувакиш. Именно туда в первую очередь отправились поисковые отряды и полиция.

ПОИСКИ В ВЫХОДНЫЕ: ОКУРКИ У ОБОЧИНЫ И МЕСТО ЦЫГАНСКОГО ТАБОРА

К этому моменту появилась первая официальная информация от силовиков: машину Ксении действительно продали, факт купли-продажи зарегистрирован, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Последний четко дает понять – есть все основания думать, что против девушки совершили преступление.

Журналисты «КП» участвовали в поисках КсенииФото: Алексей БУЛАТОВ

В поисках участвуют десятки человек со всей Свердловской областиФото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу в Шувакише собрались около 60 человек, поиски продолжались около шести часов. «Масла в огонь» подлила и местная жительница, которая заявила, что видела машину Ксении в день исчезновения. Якобы, Audi стоял на аварийке. Позже нашли окурки у дороги. Подруги сразу сказали:

- Ксюша именно такие курит.

На следующий день от полиции поступила новая ориентировка – искать нужно вдоль Серовского тракта и его окрестностях. Многочасовые поиски также не дали результата. Но удалось найти место, где еще несколько дней назад был цыганский табор.

Вечером того же дня выяснилось, что эта зацепка может оказаться ключевой. Машину Ксении нашли в Челябинске у перекупщика, но купил он ее у цыганки похожей на Каторгину. Позже об этом узнали и родственники екатеринбурженки.

ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ «ГАСТРОЛЕРЫ» И РАНЕЕ СУДИМЫЕ УБИЙЦЫ

В понедельник стало понятно, что шансы найти девушку живой минимальны. В связи с этим участие в поисках прекратил один из крупнейших отрядов «Лиза Алерт».

Друзья и родственники понимают, что, скорее всего, речь идет об уголовном преступлении. Но они до последнего надеются, что Ксения вернется домой. Сейчас лучшие сыщики Среднего Урала ищут возможных преступников в Челябинской области.

Недавно Ксения ездила в Санкт-Петербург, а также накануне пропажи ей одобрили шенгенскую визу. Весной она должна была лететь в Италию в командировку. Фото: СОЦСЕТИ

- В служебной командировке в Челябинской области по указанию начальника регионального полицейского главка генерал-майора Александра Мешкова работают угсотрудники ОВД Березовского и их коллеги из оперативных подразделений ГУ МВД. Группа численностью порядка 10 человек. Сыщики отрабатывают до мельчайших деталей каждую зацепку, проверяют алиби склонных к такого рода гнусным делам лиц, ранее судимых, так называемых гастролеров и склонных к жестоким расправам. Оперуполномоченные ведут расследование в тесном взаимодействии с нашими партнерами из Следственного комитета. Руководитель отдела полиции Березовского Александр Возчиков в ежедневном режиме докладывает о проделанной работе генералу Мешкову, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Сегодня поиски Ксении продолжаются на Уралмаше, вблизи Северного кладбища и кладбища домашних животных.

Девушка купила Audi полтора года назад и выставила на продажу за 720 тысяч рублей. Фото: поисковый "Лиза Алерт"

Всех, кто может сообщить сведения о местонахождении пропавшей, просят обратиться в следственный отдел по городу Березовскому по адресу: город Березовский, улица Загвозкина, 12, или по телефону +7 (34369) 4-96-07 (следователь Данила Сергеевич Павлов) либо по телефону отдела уголовного розыска полиции: +7 950 202 24 92. Конфиденциальность гарантируется.

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