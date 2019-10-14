Поиски пропавшей в Екатеринбурге Ксении Каторгиной продолжатся у кладбища

СЕГОДНЯ 12:00 2019-10-14T12:00:12+03:00

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В Екатеринбурге стартует третий день поисков пропавшей без вести 27-летней Ксении Каторгиной. Как рассказали «Комсомолске» в отряде «Прорыв», местом сбора станет улица Бакинских комиссаров, 165, вблизи Северного кладбища.

- Ориентир – заправка «Лукойл». Время сбора: с 15:00. Место поиска: город, лес. Форма одежды: по погоде. С собой: фонари, скотч, горячий чай, перекус, по возможности распечатанные ориентировки. Всем кто готов помочь в поиске, огромная просьба звонить руководителю отряда Наталия «Лиса» 8-9000-44-02-20, - говорится в сообщении отряда.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, светлые длинные волосы. Ксения была одета в черный пиджак, черные шорты, черные колготки, черные ботинки без каблука, бордовый плащ с рукавами.

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На данный момент известно, что девушка пропала после того, как отправилась продавать автомобиль Audi Q5. Позже внедорожник нашли в Челябинске у перекупщика. По словам родственников, сделку оформила цыганка, похожая на Ксению.

Если вы видели Ксению Каторгину или знаете, где она может находиться, позвоните по телефонам +7 800 700–54–52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU