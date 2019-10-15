2019-10-15T23:25:04+03:00
Происшествия

Появилось видео, на котором убийца Ксении Каторгиной показывает, как сбрасывал тело в колодец

Завтра Свердловский областной суд изберет меру пресечения троим задержанным
Олег Галимов
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У Ксении осталась пожилая мать и 9-летняя дочка. Фото: соцсетиУ Ксении осталась пожилая мать и 9-летняя дочка. Фото: соцсети
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Следственный комитет опубликовал видео со следственного эксперимента с одним из подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной. Марат Ахметвалиев показал, как сбрасывал труп 27-летней девушки в колодец на улице Ташкентской в Екатеринбурге.

Убийца Ксении Каторгиной показал, как скинул девушку в колодец.Видео: СУ СКР по Свердловской области

- Умысел убить водителя был сразу, - сказал Ахметвалиев на допросе у следователя.

Подельниками 42-летнего таксиста из Копейска стали 27-летний Михаил Федорович и 31-летняя Екатерина Маньшикова. Завтра всей банде определят меру пресечения в Свердловском областном суде.

Все преступники оказались жителями Челябинской области. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Все преступники оказались жителями Челябинской области. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Напомним, что Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, когда отправилась в одиночку показывать потенциальным покупателям свой автомобиль Audi Q5. Молодая мама хотела как можно быстрее продать любимый внедорожник, чтобы внести первый взнос по ипотеке.

Подозреваемых задержали 14 октября в Челябинской области благодаря слаженным действия сотрудников уголовного розыска и следователей СКР. В ближайшее время им предъявят обвинения в убийстве, угоне и разбое. Всей троице грозит пожизненный срок.

Похороны Ксении пройдут 18 октября в Каменске-Уральском.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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