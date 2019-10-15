Работал таксистом и воспитывал троих детей: что известно о мужчине, подозреваемом в убийстве Ксении Каторгиной на Уралмаше

В Екатеринбурге на пятые сутки было найдено тело 27-летней Ксении Каторгиной. Девушка еще в прошлый четверг поехала продавать свою иномарку ауди Q5. 10 октября в 16:45 она выехала с работы в Березовском и поехала в Орджоникидзевский район к покупательнице... Больше ее никто не видел.

Волонтеры и полиция прочесывали лес в районе Шувакиша, на Уралмаше и вдоль Серовского тракта. 12 октября стало известно, что автомобиль был куплен в Челябинске. Новый хозяин сам пришел в полицию. По его словам машину ему продали цыгане: двое мужчин и одна девушка, похожая на Ксению. При этом у девушки с собой были паспорт и документы на машину Каторгиной.В Екатеринбурге на пятые сутки было найдено тело 27-летней Ксении Каторгиной. Девушка еще в прошлый четверг поехала продавать свою иномарку ауди Q5. 10 октября в 16:45 она выехала с работы в Березовском и поехала в Орджоникидзевский район к покупательнице... Больше ее никто не видел.

У Ксении осталась пожилая мама и 9-летняя дочка. Фото: СОЦСЕТИ

После этого поисковый отряд «Лиза Алерт» прекратил поиски, ссылаясь на то, что в деле есть криминал. Но родственники Ксении до последнего надеялись, что она жива…

БРОСИЛИ В КОЛЛЕКТОР

13 октября из Екатеринбурга в Челябинск были направлены 10 сыщиков. Уже вечером следующего дня они задержали в Копейске 43-летнего Марата Ахметвалиева.

Подозреваемый в этот момент передвигался на такси, - рассказывает пресс-секретарь Свердловского главка полиции Валерий Горелых.

- Ещё двух сыщики задержали ночью 15 октября на съёмной квартире в Челябинске.

Это 31-летняя Екатерина Меньшикова и 27-летний Михаил Федорович. Последний в 2010 году сел за «Разбой», когда угнал машину у своего знакомого, угрожая пистолетом. Освободился в начале 2017-ого.

- Всех троих доставили под конвоем полиции в Следственный комитет, - добавляет Горелых. Предварительный мотив преступления – корысть с целью завладения транспортным средством.

Еще двое подозреваемых в причастности к убийству Ксении Каторгиной. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В тот же день троица рассказала, как расправилась с Ксенией. Молодую маму – у Каторгиной осталась 9-летняя дочка – зарезали и бросили в коллектор рядом с домом на Боткинской, 28.

В этот коллектор сбросили тело девушки. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Тело было в тине, на девушке была одежда. На голове в некоторых местах отсутствовали волосы, что могло свидетельствовать о том, что ее тащили, либо она боролась с нападавшими, - уточняет источник в силовых структурах.

В салоне машины нашли следы кровки. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- В ближайшее время всем троим задержанным планируется предъявить обвинение, в том числе, по статьям Уголовного кодекса «убийство, совершённое группой лиц и сопряжённое с разбоем», а также «разбой», - добавляет руководитель пресс-службы СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. – Наказание за наиболее тяжкое из данных преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.

Выражаем соболезнования всем, кто знал Ксению. Фото: соцсети

ОТЕЦ ТРОИХ ДЕТЕЙ НЕ МОГ УБИТЬ

«Комсомолке» удалось связаться с родной сестрой Марата Ахметвалиева Гульнарой. Оказывается, брат женщины бесследно исчез еще 9 сентября. Его родные обратились в полицию с заявлением об исчезновении.

- Мне позвонил мужчина, представившийся братом пропавшей девушки из Екатеринбурга (Ксении Каторгиной. – Прим. Ред.). Сказал, что его сестра убита, а моего брата привезли в Екатеринбург, чтобы он показал место убийства, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Гульнара.

После этого девушка начала смотреть местные СМИ, некоторые из которых публиковали фото задержанного.

Подозреваемого привезли на место убийства в наручниках. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Качество фото, конечно, не очень хорошее, но я уверена, что это он, - продолжает женщина. – После этого я позвонила следователю, к которому обращалась после исчезновения брата. Он подтвердил, что Марата действительно задержали по подозрению в убийстве этой девушки. Последние два года он постоянно работал в такси. Просто постоянно. В основном по городу ездил. Бывали, конечно, и междугородние поездки.

По словам Гульнары она не слышала, чтобы ее брат общался с перекупщиками машин или какими-то криминальными личностями. По образованию Марат автомеханик.

После убийства Марат вернулся в родной Копейск и продолжил таксовать. Фото: СОЦСЕТИ

В то, что ее брат мог совершить убийство, Гульнара не верит.

- Как может отец троих детей совершить убийство? Я не верю, - уверенно заявляет она.

Тем временем, друзья Ксении помогают семье организовывать похороны и в связи с этим открыли сбор средств. У убитой девушки осталась пожилая мать и 9-летняя дочь.

- Все собранные средства пойдут на организацию похорон. Близкие семьи будут благодарны любой помощи пожилой маме Ксюши и 9-летней дочке, - говорит подруга Ксении Екатерина Мамонтова. – Мы очень боимся, что сейчас активизируются мошенники и попытаются нажиться на нашем горе. Поэтому у нас будет одна карта - тети Ксении (номер карты ниже – Прим. Ред.). и мы просим поставить эти реквизиты скрином. Спасибо, что были рядом все это время и не остались равнодушными к горю семьи.

Ксения купила подержанный Audi Q5 полтора года назад. Фото: СОЦСЕТИ

С разрешения родственников публикуем реквизиты банковской карты. Фото: скриншот

Похороны Ксении пройдут в пятницу, 18 октября, в ее родном городе Каменске-Уральском.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Вырваны клочья волос»: на Уралмаше из коллектора достали тело убитой Ксении Каторгиной

Тело девушки находилось в тине. На голове были вырваны клочья волос, что может говорить, что девушка сопротивлялась (подробнее)

Потенциальные убийцы попали на камеру: машину пропавшей Ксении Каторгиной продала похожая на нее цыганка. Об этом «Комсомолке» рассказала свекровь молодой мамы (подробности)

Продавала машину, чтобы взять ипотеку: что известно о молодой маме, которая пропала в Екатеринбурге. Рассказываем хронологию событий, предшествовавших исчезновению Ксении Каторгиной (подробнее)