«Она хотела от него уйти, но боялась»: подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной заставил свою подругу пойти с ним на преступление

В Екатеринбурге четыре дня искали молодую маму 27-летнюю Ксению Каторгину. Девушка бесследно исчезла, когда поехала продавать свою иномарку Audi Q5. В минувший четверг Ксюша вышла с работы и поехала встречаться с покупательницей на Уралмаш.

- Эта женщина звонила Ксюше всю неделю и просила встретиться, - говорит подруга девушки Анастасия Кадочникова. – Но Ксюша не могла вырваться с работы. В четверг женщина позвонила снова, сказала, что беременна и у нее токсикоз. Якобы она не может подъехать по состоянию здоровья и попросила Ксюшу показать ей ауди на Уралмаше.

После этого связь с Каторгиной оборвалась.

«КАТЯ ОЧЕНЬ ХОТЕЛА ИМЕТЬ ДЕТЕЙ»

Волонтеры и полиция в поисках девушки прочесывали лес в районе Шувакиша, вдоль Серовского тракта, но следов Каторгиной не было. Ровно до того момента, пока в полицию Челябинска не пришел мужчина и не сказал, что купил автомобиль Ксении у трех цыган (двоих мужчин и одной девушки) за 350 000 рублей. Ауди нашли, в ней были обнаружены следы крови.

Екатерина и Марат. Фото: СУ СКР по Свердловской области.

После этого свердловские сыщики вышли на след предполагаемых убийц.

Ими оказались три жителя Копейска: 43-летний Марат Ахметвалиев, 31-летняя Екатерина Меньшикова и 27-летний Михаил Федорович.

Марата задержали, когда он таксовал. По словам его сестры, мужчина всю жизнь работал таксистом, у него было трое детей, но 9 сентября он пропал.

- Как может отец троих детей совершить убийство? Я не верю, - восклицает Гульнара.

Это фото сделано в день свадьбы Екатерины с первым мужем. Фото: предоставлено подругой Екатерины Меньгиковой

Екатерину и Михаила задержали позднее на съемной квартире в центре Копейска. Парочка жила гражданским браком и воспитывала дочь Михаила от первого брака. У Кати своих детей не было, хотя она о них мечтала.

- Ее первый муж работал водителем «Газели». Свадьба у них была скромной. Ее муж был хороший, добрый, ничего не могу про него плохого сказать, - рассказывает подруга Екатерины Оксана (имя изменено - Прим. Ред.) – Катя очень хотела иметь детей, забеременела от мужа, но когда она была на девятом месяце, у нее случился выкидыш. После этого она уже не могла иметь детей.

После этого случая Екатерина Меньшикова с мужем развелась, а потом начала встречаться с Михаилом Федоровичем. Он как раз к этому времени вышел из тюрьмы, где отсидел семь лет за «Разбой». (В 2010 Михаил угнал машину у своего знакомого, угрожая пистолетом. Освободился в начале 2017-ого. – Прим. Ред.)

Своих страниц в соцсетях у Екатерины нет. На странице Федоровича много их совместных фотографий. Фото: соцсети

МИХАИЛ ИЗБИВАЛ ЕКАТЕРИНУ

Несмотря на то, что в соцсетях у Михаила полно семейных фотографий - на одной он обнимает Екатерину, на другой нежно целует дочку в щечку - подруги девушки уверяют, что жилось Кате несладко.

- Катя и Михаил знакомы с 14 лет, еще со школы. Оба были женаты. А после развода снова сошлись, - рассказывает подруга Михаила Елена (Имя и фамилия изменены – Прим. Ред.). – Последнее время Михаил часто поднимал на Катю руку, бил. Она приходила ко мне, плакала. Начала пить сильно. Я спрашивала у нее: «Почему ты от него не уйдешь?» Она говорила: «Я его люблю, к тому же если уйду, он не даст мне спокойно жить». К его дочке она относилась нормально... А по-другому бы у нее и не получилось! Скорее всего, он заставил ее пойти с ним на убийство. Сама Катя на такое бы не решилась.

Коллектор, куда бросили тело Ксении Каторгиной. Фото : СУ СКР по Свердловской области

Мужчина постоянно контролировала свою подругу.

- Этот Михаил сразу мне не понравился. Какой-то он, как бы сказать… «на блатной ноге». Кате он без него даже шага не давал сделать, все время контролировал. Но я его вживую никогда не видела. Мы часто разговаривали с Катей по видеосвязи через WhatsApp, но наедине поговорить не могли, все время он рядом присутствовал, - вспоминает Оксана.

По словам знакомых и друзей в Копейске у Михаила была дурная слава. Он часто ездил на разных машинах. Нигде не работал, как и Екатерина. Все время просил денег взаймы. «Скользкий тип» - одно из самых частых определений, которое дают Михаилу его знакомые.

- Миша цыган. Но со своими он не общался. Не соблюдал традиции, - объясняет Елена. – Например, по цыганским обычаям женщина должна ходить в длинной юбке и в платке. Катя ходила в джинсах, но при этом у нее даже не было своего телефона и все из-за тотального контроля гражданского мужа.

Марат - отец троих детей, всю жизнь работал таксистом. Фото: Vk.com

Сейчас все трое преступников задержаны. Они уже показали силовикам, как убивали Ксению Каторгину и куда спрятали тело.

- В ближайшее время всем троим задержанным планируется предъявить обвинение, в том числе по статьям Уголовного кодекса «Убийство, совершенное группой лиц и сопряженное с разбоем», а также «Разбой», - добавляет руководитель пресс-службы СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. - Наказание за наиболее тяжкое из данных преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ауди Ксении троица продала всего за 350 тысяч рублей. Фото: СУ СКР по Свердловской области.

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