«Меньшикова нанесла не меньше трех ударов ножом»: новые подробности убийства Ксении Каторгиной в Екатеринбурге

Стали известны новые подробности жестокого убийства Ксении Каторгиной. Оказывается, в убийстве молодой мамы активную роль принимала Екатерина Меньшикова.

Как рассказал "КП-Екатеринбург" источник в правоохранительных органах, следствие считает, что она била Ксению острым предметом (предположительно ножом).

Во время суда Екатерина Меньшикова была единственной, кто не закрывал лицоФото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказал наш источник, когда девушка встретилась с Ксенией, то попросила, чтобы машину осмотрели ее знакомые автомеханики. Но вместо них в машину сели Марат Ахметвалиев и Михаил Федорович.

- После этого потерпевшую ударили электрошокером, но она не отключилась. Тогда ей начали наносить проникающие удары острым предметом. Следствие считает, что Екатерина Меньшикова нанесла не менее трех ударов, - рассказал наш собеседник.

Михаил Федорович старался лицо не показыватьФото: Алексей БУЛАТОВ

Пропавшую Ксению искали несколько дней. Но найти ее труп удалось только после задержания криминальной троицы в Челябинской области. Марат Ахметвалиев во время следственного эксперимента показал, где было спрятано тело молодой мамы 9-летней девочки.Силовик добавил, что вину обвиняемые признают частично. Они признают, что хотели незаконно завладеть Audi Q5. Но в показаниях, касающихся убийства, обвиняемые путаются. В частности пока до конца не ясно, кто именно из троицы наносил Ксении удары, а также, кто первым начал это делать.

Марат Ахметвалиев тоже старался избежать внимания прессыФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, сегодня в Ленинском районном суде всех троих обвиняемых в жестоком убийстве молодой мамы взяли под стражу .

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