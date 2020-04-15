2020-04-15T06:10:40+03:00
Общество

Клип уральского музыканта Niletto набрал больше 100 миллионов просмотров

Видео было сделано на популярную песню «Любимка»
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Клип уральского рэпера Niletto на самую популярную песню «Любимка» набрал на официальном аккаунте на YouTube больше 100 миллионов просмотров. Клип вышел еще 22 ноября 2019 года, однако на сегодняшний день количество просмотров составило 100 миллионов 650,9 тысяч.

Клип "Любимка".Видео: официальный канал Niletto на YouTube

Niletto является одним из самых популярных современных российских исполнителей. Не так давно он давал интервью Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?», в котором признался, для кого же на самом деле была написана «Любимка». А еще рассказал, что выбрать вторую половинку для него – дело не из легких.

Кроме того, накануне 8 марта Niletto заглянул в гости к Ивану Урганту на передачу «Вечерний Ургант», где вместе с ведущим очень оригинально поздравил всех российских дам с наступающим праздником. Для этого он переделал собственный клип на «Любимку».

ИСТОЧНИК KP.RU

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