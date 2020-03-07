«Для наших любимок!»: Ургант снялся в клипе с Niletto, чтобы поздравить женщин с 8 Марта

Иван Ургант и рэпер Niletto исполнили пародию на песню «Любимка», чтобы поздравить милых дам с 8 Марта. Оригинальный клип вышел в эфире Первого канала в шоу «Вечерний Ургант». Ролик выполнен в стиле старой аркады.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/765134" frameborder="0"></iframe> Иван Ургант и рэпер Niletto поздравляют женщин с 8 Марта.

- Поздравление с 8 марта для наших любимок! – написал Ургант на своем Youtube- канале.

Напомним, что недавно исполнитель из Екатеринбурга дал интервью Ирине Шихман и стал гостем шоу «А поговорить?». Данил Прытков рассказал, кому посвятил хит «Любимка». Выяснилось , что слова «Между нами война» посвящены девушке рэпера, с которой он встречается уже восемь лет. Прытков искал вторую половинку в течение трех лет. у рэпера к спутнице жизни были особенные требования.

- Искал неиспорченную девушку. Мне нужна была такая, какая бы не тусила с пацанами все свое детство, а занималась своим любимым делом, училась, имела адекватное воспитание, - рассказал в интервью Данил.

По словам Niletto, что раньше ему приходилось жить на пять тысяч рублей в месяц и питаться домашней едой. В то время он привык покупать одежду в «Сэконд хендах» и одевается там до сих пор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Попсятина»: Лолита раскритиковала главный хит рэпера из Екатеринбурга. Она отметила, что «Любимка» для нее – современный вариант всех песен «Ласкового мая» (подробнее)