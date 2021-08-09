Уральский исполнитель Niletto снялся для обложки журнала Forbes

Напомним, ранее Niletto уже попадал в Forbes Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Исполнитель из Екатеринбурга Данил Прытков, более известный как Niletto, снялся для обложки популярного журнала Forbes. Об этом певец написал в своих социальных сетях. Сам певец считает, что такой успех пришел благодаря слаженной работе большой команды.

- Да, мое имя дважды попадало в рейтинги журнала. В новом номере я на обложке, а внутри мои мысли в формате интервью. Думаю, что самые умные понимают, в чем настоящая ценность таких результатов, - написал Niletto в своем Instagram.

Напомним, ранее Niletto уже попадал в Forbes. Издание поместило его в список перспективных россиян до 30 лет. Помимо него, эксперты отметили достижения певицы 24-летней певицы Клавы Коки (Клавдия Высокова), а также 28-летнего спортсмена Петра Яна.