Петр Ян, Клава Кока и Niletto попали в список Forbes

Ранее Клаву Коку и Niletto номинировали на премию МУЗ-ТВ. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Три уральские знаменитости попали в рейтинг Forbes. Накануне издание опубликовало рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет. Эксперты журнала отметили достижения певицы 24-летней певицы Клавы Коки (Клавдия Высокова), 29-летнего рэпера Niletto (Денис Прытков), а также 28-летнего спортсмена Петра Яна.

- Наши герои – те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне, - объяснили свой выбор в издании Forbes.

Спортсмен Петр Ян тоже попал в этот список. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего в список попали сто человек, которых разбили по категориям: предпринимательство, финансы и инвестиции, наука и технологии, управление, спорт и киберспорт, социальные практики, новые медиа, музыка, искусство, мода и дизайн.

Победителя выбирали по голосованию. Но никто из уральцев не набрал больше всего голосов. Однако остались в числе претендентов и вошли в список самых перспективных молодых людей.

Ранее Клаву Коку и Niletto номинировали на премию МУЗ-ТВ. Видео на их совместную песню «Краш» попало в категорию «Лучшая коллаборация». Клип меньше чем за год собрал 179 миллионов просмотров на YouTube и стал одним из самых просматриваемых видео за весь 2020-й.