Популярная певица дала интервью «КП-Екатеринбург». Фото: пресс-служба СТС

На СТС продолжаются съемки популярного шоу «Маска.Танцы». Одно из кресел членов жюри в нем заняла певица и звезда Black Star Клава Кока. «КП-Екатеринбург» удалось пообщаться с исполнительницей в перерыве между съемок. Клава Кока рассказала о дружбе с Филиппом Киркоровым, чем ее удивил земляк Сергей Светлаков, как ей удается избежать отношений с плохими парнями и почему она уверена, что под маской Снежного Барса скрывается ее друг Niletto.

Клава Кока принимала участие в танцевальной версии «Маски» в качестве приглашенной гостьи. Фото: социальные сети

«ФИЛИППУ КИРКОРОВУ БЛАГОДАРНА ЗА МНОГОЕ…»

Клава Кока не понаслышке знает, как артистам тяжело выступать в тяжелых костюмах. Ведь она сама участвовала в музыкальной версии проекта. Тогда председателем жюри был Филипп Киркоров. Король эстрады с первых минут выступления узнал Клаву в образе Розы Чайной.

- Я понимаю, что это девочка, которую я очень люблю. Это Клава Кока!, - заявил с улыбкой на лице Киркоров.

Уральская исполнительница в ответ на трогательные слова поблагодарила Филиппа, за то, что он поддерживает ее уже много лет. «КП-Екатеринбург» певица рассказала, как зародилась эта дружба.

С Филиппом Киркоровым у Клавы сложилось близкое общение. Фото: социальные сети

- Я очень ценю Филиппа за то, что он начал меня поддерживать еще задолго до того, как я стала успешной артисткой. Помню, как впервые подошла к нему за кулисы во время одного из общих концертов и попросила совет и что-то подснять для влога (в начале карьеры Клава Кока активно вела свой YouTube-канал, - Прим. Ред.), и он мне не отказал. Это было для меня очень ценно. Потом мы снова выступали на одной площадке. Он меня не узнал, но вновь очень тепло отнесся ко мне, пожелав удачи перед выходом на сцену. А когда мы стали видеть друг друга все чаще и чаще, у нас зародилось классное общение. Сейчас я прихожу на Дни рождения его детей, мы снимаем много проектов и ездим в совместные поездки. Я знаю, что, если я прошу о помощи, он никогда не отказывает. Я очень благодарна ему за многие вещи, - с особым теплом рассказывает звезда Black Star.

На шоу Клава Кока впервые познакомилась с земляком Сергеем Светлаковым. Фото: пресс-служба СТС

«УДИВИЛ СЕРГЕЙ СВЕТЛАКОВ»

А вот в «Маске. Танцы» кресло председателя жюри занимает земляк Клавы Сергей Светлаков. Певица признается, что до проекта ни разу не виделась с актером, не смотря на то, что они оба из Екатеринбурга.

- Все как-то не было возможности познакомиться. И вот здесь, во время съемок первого выпуска, это наконец-то произошло. Мне очень нравится работать с ним. Никогда не знаешь, чего от него ждать. Он такой смешной и позитивный, но наступают моменты, когда он превращается в серьезного и объективного председателя жюри, - говорит певица.

- Всем здрасьте!, - заходит в этот момент в студию Сергей Светлаков. - Это что у вас тут?

- Интервью для «Комсомолки». Как раз, про тебя спрашивают, - улыбается коллеге Клава.

- Нам очень комфортно вместе работать и оценивать прекрасных участников, - завершает певица.

Певица подозревает, что ее друг и земляк Niletto точно участвует в шоу. Фото: социальные сети

К слову о земляках, вспомянем еще одного коллегу и близкого друга Клавы певца Niletto. Всем известно, что рэпер прекрасно владеет своим телом. Живя в Екатеринбурге, он даже несколько лет преподавал танцы. О том, что он может прятаться в одной из масок, уверена и звезда Black Star.

- Мне кажется, Niletto – это Снежный Барс. Во-первых, потому что он в Москве. Я с ним виделась недавно, то есть позавчера, во-вторых, он классно танцует, да и какие-то движения его выдают, - подметила певица.

Певица поделилась подробностями личной жизни Фото: Даниил ОПАРИН

«НЕ ВОЗВРАЩАЮСЬ К БЫВШИМ»

Подробности личной жизни Клава Кока предпочитает держать при себе. Однако «КП-Екатеринбург» удалось поговорить с певицей и об этом.

Исполнительница нередко пишет песни об отношениях с плохими парнями. И все не просто так. Ведь она и сама не раз попадалась на их крючок.

- Вообще, обычно я сразу чувствую людей. Но иногда химия берет верх, ты думаешь согласиться на какую-то авантюру и начинаешь больше общаться с человеком. Но чем больше ты с ним проводишь времени, тем больше он себя показывает. А если говорить о том, как я прощаюсь с такими людьми, то я делаю это достаточно резко. Нет такого, что я долго решаюсь, пишу, жалею, возвращаюсь. Обычно мое решение настолько сильное, что обратного пути не будет. Поэтому я еще ни разу не возвращалась к бывшим, - рассказывает Клава.

Клава Кока долго училась бороться с комплексами. Фото: социальные сети

«НЕ МОГЛА НА СЕБЯ СМОТРЕТЬ»

Звезда Black Star производит впечатление уверенной в себе личности. Певица всегда высказывает собственное мнение и стоит на своем. Нередко певица делится и жаркими фото в социальных сетях, показывая красивую фигуру. Фанаты в восторге. Однако сама Клава признается, ей пришлось долго учиться избавляться от комплексов.

- На самом деле, в юности вообще не нравилось то, как я выгляжу, двигаюсь, и что делаю. Я вообще не могла на себя смотреть. Да и сейчас я, честно говоря, не люблю смотреть какие-то свои выступления. Но избавляться от этого мне помогает только работа над собой. Если мне нравится что-то конкретное, я пробую это менять. Допустим, в юности я делала уклон на занятия танцами и ходила на курсы по ораторскому искусству. Помню, я себя некомфортно чувствовала, когда путешествовала, тогда стала изучать английский язык, - рассказывает Клава Кока. - Мы не любим себя не просто так, а за что-то. Поэтому старайтесь в себе именно это изменить. А если не получается, попробуйте это принять. Помните: никто вас не полюбит, если вы сами не полюбите себя.

Клава Кока советует периодически менять обстановку и сферу деятельности и выделять время на отдых, чтобы избежать эмоционального выгорания. Фото: социальные сети

Звезду Black Star смело можно назвать настоящим трудоголиком. Постоянные съемки, перелеты, концерты… Спросить певицу нам удалось и о том, как она справляется с усталостью и эмоциональным выгоранием.

- У меня бывают периоды, когда я не понимаю, зачем живу, для чего иду на работу, теряю какую-либо мотивацию. Всегда помогает смена деятельности и обстановки. Допустим, если мне надоедает сниматься, я начинаю проводить больше времени на студии, сама режиссирую или монтирую клипы. Сейчас, например, я стала играть на барабанах. Мне это дает кучу сил и энергии. Это мой стимул, даже, несмотря на то, что это не совсем моя стезя, в которой мне не хочется развиваться. Но как дополнительное занятие, классно. Ну а второй вариант – это просто взять отпуск и зачиллить (отдохнуть, - Прим. Ред.) где-нибудь. Если есть такая возможность, я всегда беру небольшой перерыв, - делится Клава Кока.

В жюри шоу также вошли Сергей Свтлаков, Егор Дружинин, Мария Горбань и Тимур Родригез. Фото: социальные сети

Среди участников может оказаться кто угодно: певцы, актеры, блогеры, спортсмены, писатели. Фото: социальные сети

* О шоу «Маска.Танцы»

Проект «Маска. Танцы» стартовал на СТС 9 октября. В нем принимает участие 14 звездных героев. В отличие от музыкальной версии, в этом проекте жюри не по голосу, а по танцевальным навыкам пытаются угадать, кто же из звезд скрывается в костюмах животных и сказочных персонажей. Среди участников может оказаться кто угодно: певцы, актеры, блогеры, спортсмены, писатели. Ведущим проекта стал актер и лидер группы «The Hatters» Юра Музыченко. В жюри также вошли Сергей Свтлаков, Егор Дружинин, Мария Горбань и Тимур Родригез.

Смотрите шоу «Маска.Танцы» по воскресеньям в 17:00 на СТС.