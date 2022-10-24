«Не возвращалась к бывшему»: Клава Кока сделала признание о личной жизни

Певица предпочитает держать личное при себе Фото: Даниил ОПАРИН

Звезда Black Star Клава Кока редко делится подробностями личной жизни. Однако «КП-Екатеринбург» певица призналась, что состояла в токсичных отношениях, но после расставания никогда не возвращалась к бывшим.

- Вообще, обычно я сразу чувствую людей. Но иногда химия берет верх, ты думаешь согласиться на какую-то авантюру и начинаешь больше общаться с человеком, - рассказывает Клавдия Высокова. - Но чем больше ты проводишь времени с ним, тем больше он себя показывает. И если говорить о том, как я прощаюсь с такими людьми, то я делаю это достаточно резко. Нет такого, что я долго решаюсь, пишу, жалею, возвращаюсь. Обычно мое решение настолько сильное, что обратного пути не будет. Поэтому я еще ни разу не возвращалась к бывшим.

С блогером Димой Гордеем Клава Кока встречалась два года. Фото: социальные сети

Напомним, в июле 2021 года Клава Кока рассталась с Димой Гардеем, с которым она была в отношениях два года. Об этом блогер объявил в социальных сетях. Для Клавы этот пост стал настоящим шоком, ведь до этого она тщательно скрывала отношения с Дмитрием.

- То, что он сделал, это его ответственность, его решение. Я, правда, не знаю, почему он его принял за нас обоих. Мне все это больно наблюдать, видеть в интернете. Явную точку мы не ставили. Но он почему-то захотел поступить так. Я не стала его материть и писать какой он плохой. Я написала «окей, ты сам поставил точку». Но ты меня предал, ты должен это знать, - комментировала признание бывшего молодого человека певица. - Он мне всегда говорил, что для обычного человека горе - это горе, а для блогера - это контент. Наверное, только сейчас я поняла, что это значит. И сейчас я понимаю, что человек, который так сделал не смог бы пойти со мной дальше. Может быть даже хорошо, что это случилось именно сейчас. Мы расставались не раз и медленно шли ко дну.

Недавно Клава Кока заняла одно из кресел членов жюри в популярном проекте «Маска.Танцы». Во интервью для «КП-Екатеринбург» Клава Кока также призналась, страдала от комплексов, рассказала о дружбе с Филиппом Киркоровым, чем ее удивил земляк Сергей Светлаков и почему она уверена, что под маской Снежного Барса скрывается ее друг Niletto.

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