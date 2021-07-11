«Мы медленно шли ко дну»: Клава Кока о предательстве бывшего парня Дмитрия Гордея

Певица призналась, что ее возлюбленный и до расставания все время порывался раскрыть тайну их отношений поклонникам Фото: Иван МАКЕЕВ

Певица из Екатеринбурга Клава Кока впервые за полтора года дала интервью. Видео откровенного разговора со звездой появилось на YouTube -канале Fametime Tv в шоу «Надо обсудить» с Лаурой Джугелия.

Певица не любит рассказывать о личной жизни, но в этом интервью впервые поделилась подробностями отношений и расставания с 30-летним Дмитрием Гордеем. Ранее он опубликовал видео на своей странице в Instagram с Клавой Кокой, сообщив подписчикам о разрыве с певицей. Также он раскрыл, что они были в отношениях два года.

Для звезды этот пост стал настоящим шоком, ведь до этого Клава Кока тщательно скрывала отношения с Дмитрием. В интервью певица призналась, что ее возлюбленный, который активно ведет блог, и до расставания все время порывался раскрыть тайну поклонникам, но она просила его этого не делать.

Фото: instagram.com/dimagordey

- То, что он сделал, это его ответственность, его решение. Я правда не знаю, почему он его принял за нас обоих. Мне все это больно наблюдать, видеть в интернете. Мне очень хочется верить, что это не какой-то хайп, - рассказала певица. - Явную точку мы не ставили. И если мы поговорили, когда я приехала из Турции мы бы как-то по-другому это решили. Но он почему-то захотел поступить так. Я не стала его материть и писать какой он плохой. Я написала «окей, ты сам поставил точку». Но ты меня предал, ты должен это знать.

Все произошло, когда Клава Кока была в Турции с сестрой. Певица уехала туда, чтобы обдумать отношения с Дмитрием. Но мужчина не дал ей этого сделать. По словам звезды, он прилетел в Турцию к ней на второй день, они поговорили и он снова улетел. А затем, когда она собирала вещи, чтобы улететь домой, уверенная, что с Дмитрием все может наладиться, он опубликовал то самое видео, которое все разрушило. Артистка Black Star уверена, что Дмитрий не должен был демонстрировать подписчикам свои переживания по поводу их расставания. Она призналась, что эта ситуация ее очень ранила.

- Он мне всегда говорил, что для обычного человека горе - это горе, а для блогера - это контент. Наверное, только сейчас я поняла, что это значит. И сейчас я понимаю, что человек, который так сделал не смог бы пойти со мной дальше. Может быть даже хорошо, что это случилось именно сейчас. - рассказала Клава Кока. - Мы расставались не раз и медленно шли ко дну.

Фото: instagram.com/dimagordey

Певица отметила, что они расстались не из-за измен или ссор, но тем не менее на данном этапе возобновлять отношения с Дмитрием она не планирует, так как публикацию их совместных фотографий и показательные страдания об их расставании она расценивает как предательство.

- Фоткаясь с ним в лифте, я не думала, что это будет вынесено на многомиллионную аудиторию, - делится певица.

Также Клава Кока призналась, что ей и самой тяжело после расставания с Дмитрием, но она не привыкла показывать свои эмоции и не собирается этого делать на публику.

- Это грустно и больно. Если я не снимаю видео о том, как мне плохо, как я плачу и грущу, это не значит, что мне дается это легко. Я могла бы прийти на интервью без макияжа, заплаканная, набуханная и говорить, как мне плохо и я страдаю. Я не буду этого делать. Последнее, что мне хочется делать, это всем рассказывать об этом, - добавила певица.

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