В 2008 году семья Высоковых переехала в Москву. Фото: Instagram
Обшарпанные стены подъезда пятиэтажки № 11 по Университетскому переулку вгоняют в тоску с первого взгляда. Жильцы первого даже организовали обмен книгами на лестнице между этажами, но на общий вид это почти не влияет. Дом расположен в центральной части Екатеринбурга, вблизи Собора Александра Невского и стадиона «Юность». Однако в какой-то степени его почти не видно из-за высоких деревьев.
Именно здесь в квартире № 5, расположенной на третьем этаже, жила Клавдия Высокова. Она же – звездная певица Клава Кока. Всего в семье Олеси и Вадима Высоковых трое детей: старший сын Лев, Клавдия и младшая дочь Лада. Последняя моложе своей звездной сестры на два года.
Архивное фото Олеси Высоковой с детьми. Фото: СОЦСЕТИ
О семье певицы известно не так много. Но именно родители сподвигли дочь заняться пением. Отец коллекционировал пластинки, а мама – играла на фортепьяно. В 2008 году Высоковы переехали в Москву, оставив родное гнездышко.
Клава Кока в кругу семьи. Фото: Instagram
У ДОЧКИ MAYBACH, А У ОТЦА - CAMRY И ДОЛГИ
30 декабря Кока сделала папе роскошный подарок – в честь юбилея она подарила родителю новую Toyota Camry.
- Автомобиль, достойный нашего отца, - сказал тогда брат певицы.
От такого поздравления Вадим Высоков не смог сдержать слез. Он явно не ожидал сюрприза к своему 55-летию
- Подарила Папе машину на день рождения. Исполнила его мечту, да и свою тоже. Его реакция - бесценна! Люблю тебя, - написала Кока в своем Instagram.
На 55-летие Вадим Высоков получил Toyota Camry. Фото: Instagram
А уже через полгода певица купила автомобиль себе. На этот раз покупка оказалось намного дороже. Первой машиной Коки стал Mercedes Maybach за 10 миллионов рублей. От того еще удивительней стала информация о долгах семьи. Речь идет о счете за капитальный ремонт. Квартира на 110 квадратных метров по-прежнему принадлежит отцу певицы. По данным «Комсомольской правды», Вадим Высоков задолжал фонду капитального ремонта 35 420 рублей.
- Собственник квартиры не платит за капремонт с осени 2018 года. Ежемесячный размер взноса составляет 1120 рублей и 19 копеек, - сообщил «КП» источник, знакомый с ситуацией
СТРАННОЕ СОВЕЩАНИЕ В КВАРТИРЕ № 5
Попасть в подъезд, в котором раньше жила Клава Кока, оказалось не так уж просто. Домофон выдавал ошибку по всем набранным квартирам. Но на выручку пришли жильцы соседних подъездов, подсказавшие код от двери. Дверь квартиры № 5 выделяется на фоне остальных. А уже подойдя вплотную замечаешь камеру наблюдения. Она направлена в сторону нижней лестницы. Таким образом, жильцы могут видеть, кто поднимается или стоит у порога.
У дома нет как такового двора. Лишь парковка и крохотная детская площадка.
Фото: Олег ГАЛИМОВ
Нажимаем на звонок и ждем. Полминуты никто не открывает. А потом из-за двери появляется выглядывающая голова девушки.
- Привет, ты кто? – спрашивает незнакомка.
Пришлось вкратце объяснить цель визита и дать понять, что я знаю о том, кто раньше здесь жил.
- Клава Кока же здесь жила, - подытожил я.
- Ну а теперь не живет! Извини, у нас совещание, - быстро ответила девушка и захлопнула дверь.
За спиной таинственной «хозяйки» удалось разглядеть шикарный ремонт в прихожей и высокого молодого парня лет 25. Какое совещание могло разворачиваться в просторной квартире, остается только догадываться…
Подъезды пятиэтажки выглядят не лучшим образом.
Фото: Олег ГАЛИМОВ
Нам удалось связаться с мамой и старшим братом певицы, но семья Высоковых не изъявила желания давать комментарии.
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