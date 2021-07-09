В 2008 году семья Высоковых переехала в Москву. Фото: Instagram

Обшарпанные стены подъезда пятиэтажки № 11 по Университетскому переулку вгоняют в тоску с первого взгляда. Жильцы первого даже организовали обмен книгами на лестнице между этажами, но на общий вид это почти не влияет. Дом расположен в центральной части Екатеринбурга, вблизи Собора Александра Невского и стадиона «Юность». Однако в какой-то степени его почти не видно из-за высоких деревьев.

Именно здесь в квартире № 5, расположенной на третьем этаже, жила Клавдия Высокова. Она же – звездная певица Клава Кока. Всего в семье Олеси и Вадима Высоковых трое детей: старший сын Лев, Клавдия и младшая дочь Лада. Последняя моложе своей звездной сестры на два года.

Архивное фото Олеси Высоковой с детьми. Фото: СОЦСЕТИ

О семье певицы известно не так много. Но именно родители сподвигли дочь заняться пением. Отец коллекционировал пластинки, а мама – играла на фортепьяно. В 2008 году Высоковы переехали в Москву, оставив родное гнездышко.

Клава Кока в кругу семьи. Фото: Instagram

У ДОЧКИ MAYBACH, А У ОТЦА - CAMRY И ДОЛГИ

30 декабря Кока сделала папе роскошный подарок – в честь юбилея она подарила родителю новую Toyota Camry.

- Автомобиль, достойный нашего отца, - сказал тогда брат певицы.

От такого поздравления Вадим Высоков не смог сдержать слез. Он явно не ожидал сюрприза к своему 55-летию

- Подарила Папе машину на день рождения. Исполнила его мечту, да и свою тоже. Его реакция - бесценна! Люблю тебя, - написала Кока в своем Instagram.

На 55-летие Вадим Высоков получил Toyota Camry. Фото: Instagram

А уже через полгода певица купила автомобиль себе. На этот раз покупка оказалось намного дороже. Первой машиной Коки стал Mercedes Maybach за 10 миллионов рублей. От того еще удивительней стала информация о долгах семьи. Речь идет о счете за капитальный ремонт. Квартира на 110 квадратных метров по-прежнему принадлежит отцу певицы. По данным «Комсомольской правды», Вадим Высоков задолжал фонду капитального ремонта 35 420 рублей.

- Собственник квартиры не платит за капремонт с осени 2018 года. Ежемесячный размер взноса составляет 1120 рублей и 19 копеек, - сообщил «КП» источник, знакомый с ситуацией

СТРАННОЕ СОВЕЩАНИЕ В КВАРТИРЕ № 5

Попасть в подъезд, в котором раньше жила Клава Кока, оказалось не так уж просто. Домофон выдавал ошибку по всем набранным квартирам. Но на выручку пришли жильцы соседних подъездов, подсказавшие код от двери. Дверь квартиры № 5 выделяется на фоне остальных. А уже подойдя вплотную замечаешь камеру наблюдения. Она направлена в сторону нижней лестницы. Таким образом, жильцы могут видеть, кто поднимается или стоит у порога.

У дома нет как такового двора. Лишь парковка и крохотная детская площадка. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Нажимаем на звонок и ждем. Полминуты никто не открывает. А потом из-за двери появляется выглядывающая голова девушки.

- Привет, ты кто? – спрашивает незнакомка.

Пришлось вкратце объяснить цель визита и дать понять, что я знаю о том, кто раньше здесь жил.

- Клава Кока же здесь жила, - подытожил я.

- Ну а теперь не живет! Извини, у нас совещание, - быстро ответила девушка и захлопнула дверь.

За спиной таинственной «хозяйки» удалось разглядеть шикарный ремонт в прихожей и высокого молодого парня лет 25. Какое совещание могло разворачиваться в просторной квартире, остается только догадываться…

Подъезды пятиэтажки выглядят не лучшим образом. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Нам удалось связаться с мамой и старшим братом певицы, но семья Высоковых не изъявила желания давать комментарии.

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