«Я выросла»: певица Клава Кока снялась для Playboy в микро трусиках из страз

В июле Клава Кока отпразднует свое 25-летие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уральская певица Клава Кока на днях порадовала поклонников откровенной фотосессией. Девушка снялась практически обнаженной для мужского журнала Playboy. Единственное, что было на ней из предметов одежды - это тоненькие ниточки страз в форме трусиков.

- На самом деле, я всегда была очень скромной девушкой, и каждые новые эксперименты навстречу к женственности всегда давались мне непросто, - призналась в своем Instagram певица. – Недавно я даже фотки в купальнике стеснялась выкладывать… Но я выросла. <…> Сейчас тот момент, когда я чувствую себя максимально привлекательной и хочу эти делиться.

Клава Кока также выразила надежду, что ее обнаженные фото соберут 500 000 лайков. На данный момент цель почти достигнута - 400 000 подписчиков оценили ню от Коки. Кроме того певица призналась, что всю съемку делала ее команда. И она этим очень гордится.

Напомним, Клава Кока родилась и выросла в Екатеринбурге. Когда ей было 13 лет, она вместе с семьей переехала в Москву. Популярность Клавдия получила в 2017 году, когда начала развивать свой видеоблог на YouTube. В нем она по большей части перепевала иностранные хиты на русский.

Посмотреть на обнаженную Клаву Коку можно здесь.

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