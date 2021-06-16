Каунова стала одной из девушек, живущих с «аристократом» во дворце. Фото: Youtube

Светская тусовка вовсю обсуждает новый клип Алишера Моргенштерна «Аристократ». По сюжету эпатажный рэпер покупает себе огромный дворец и начинает в нем жить с армией наложниц. В ролике также присутствует сцена, где исполнителя моют в ванне сразу несколько девушек. Одной из них стала обладательница титула Мисс Екатеринбург – 2017 Анастасия Каунова.

- Было неожиданно, но интересно такое предложение, - написала уральская красавица в своем Instagram, где и поделилась кадрами со съемок клипа, который за сутки собрал более пяти миллионов просмотров.

В 2017 году студентка архитектурного университета завоевала сердца судей своей красотой, умением дефилировать в платье, отвечать на вопросы и выкручиваться из сложных ситуаций. Примечательно, что Каунова прогуляла экзамен в автошколе, чтобы попасть на конкурс. А ведь тогда в качестве приза ей вручили новенькую Lada X-Ray.

Анастасия Каунова обливала Моргенштерна водой. Фото: Youtube

Также «Комсомолка» писала о трагической истории семьи модели. Отец Анастасии погиб, закрывая товарища от пули во время конфликта.

Фото: Instagram.com/kaunova.nastya/

Сейчас 24-летняя модель живет и работает в Москве.