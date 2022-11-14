«Не новый любовник»: Анастасия Волочкова раскрыла все карты о романе с молодым ухажером

Анастасия Волочкова призналась, что у нее есть мужчина, который давно за ней ухаживает Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известная балерина Анастасия Волочкова два дня гостила в Екатеринбурге. За это время она успела выступить на Неделе моды в эксклюзивном показе московского дизайнера Джемала Махмудова, провести встречу и автограф-сессию с поклонниками и дать эксклюзивное интервью «КП-Екатеринбург». Анастасия Волочкова ответила на слухи о новом романе, рассказала, почему простила, предавшего ее миллиардера Сулеймана Керимова и как чувствует себя тяжелобольной Вячеслав Зайцев, с которым она недавно виделась на его Неделе моды.

В Екатеринбурге Анастасия провела встречу с поклонниками Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Анастасия, в Екатеринбурге вас задарили цветами и сувенирами. Какой подарок обрадовал больше всего?

- Мне надарили столько подарков… Теперь чтобы забрать их, придется покупать два чемодана. А я всегда увожу подарки из городов, в которых бываю. Самые трогательные для меня всегда – это детские рисунки. Я очень люблю детей, их искренность и честность. Детей не обманешь. Если мне удалось завоевать любовь ребенка, это уже о многом говорит.

Больше всего Анастасия ценит подарки от детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

- 8 ноября в Москве вы также были на Неделе моды Вячеслава Зайцева. Как сейчас себя чувствует модельер?

- После инсульта, конечно, Вячеслав Зайцев чувствует себя не так, как прежде. Но выглядит он хорошо. Он проводит Недели высокой моды, сам был в жюри, он не может без своей индустрии, ведь человек ей посвятил всего себя. На Неделе моды его сопровождали его помощники. Вместе с ними он вышел немного раньше, чем завершилось мероприятие. Он в сознании и такой же дружелюбный как всегда.

Анастасия Волочкова побывала на Неделе моды Вячеслава Зайцева. Фото: социальные сети

- Как считаете для него, такие мероприятия - спасение или больше мучение?

- Для любого творческого человека после любого недуга, после любой болезни выход на сцену и возможность заниматься тем делом, тем призванием, которому посвятил себя человек – это большая радость.

- А с сыном у него не наладились отношения?

- С сыном у него очень сложная ситуация. Там были серьезные судебные процессы. Я не понимаю, как Егор мог пойти против отца. Я, конечно, на стороне Вячеслава. Знаю, как сильно он это переживал, потому что переживать предательство своего ребенка – очень тяжело.

Анастасия выступила на показе Джемала Махмудова На Неделе моды в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Филипп Киркоров на концерте в Казахстане вышел ан сцену в полупрозрачных лосинах. Как думаете, это желание хайпануть или что?

- Филипп – человек эпатажа и пиара. От него можно ожидать чего угодно. И если он считает, что это красиво, достойно и нормально, значит это его мнение, которое нужно уважать.

- После поста с сюрпризом от поклонника, многие заговорили о том, что у вас новый роман. Это правда?

- Есть мужчина, который за мной ухаживает. Меня уже не удивляет, что любого мужчину, замеченного со мной в кадре или, тем более, у меня дома, приписывают к числу моих любовников. И стоит мне выставить пост с огромным букетом цветов и одной надписью «от приятного доброго поклонника», как сразу же все говорят, что у меня новый любимый человек. Нет, не новый.

«Люблю приятные сюрпризы от достойных мужчин», - подписала это фото в социальных сетях Анастасия Волочкова

- Вы недавно признались, что «главной любовью вашей жизни» всегда будет миллиардер Сулейман Керимов, который лишил вас работы и недвижимости? Как же так?

- После расставания с Сулейманом мне пришлось пережить сильные испытания. Это и попытки незаконного увольнения из Большого театра, и судебные процессы по квартирам, которые он мне сначала подарил, а потом хотел отнять, и нападки на офис… А во-вторых, его жизнь итак уже наказала, когда он попал в аварию, горел в огне, 30 дней лежал в коме, ему делали пересадку 70% кожи, человек был фактически инвалидом. Мы встречались после этой аварии и признались друг другу, что для обоих наша любовь была самой сильной в жизни. А, во-первых, я умею прощать. И я его не просто простила, я себе объяснила, что Сулейман так поступал мстительно, потому что я стала инициатором нашего расставания. Я уходила из отношений с Сулейманом, любя его. Просто окружение Сулеймана, которое и тогда не приветствовали нашу семью, они пытались сделать все возможное, чтобы наших отношений не было. Человек просто настолько меня любил, что не мог меня отпустить просто так. Если мужчине все равно, он отпускает женщину, более того, он готов ей отставить дома, миллионы, просто чтобы она не парила ему мозги и исчезла из его жизни. Но такой женщине, как я, почему-то мужчинам хочется сделать что-то неприятное, за то, что я приняла решение расстаться. От меня не один мужчина еще не ушел. Ко мне все возвращаются. Но свою, я еще верб, что встречу. Молюсь об этом постоянно. Я просто уверена, что у меня будет самый лучший мужчина на свете.

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