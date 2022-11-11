«Я же еще ничего не сделала»: Анастасию Волочкову растрогали на Неделе моды в Екатеринбурге

Балерина примет участие в эксклюзивном показе московского дизайнера Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Анастасию Волочкову растрогали на Неделе моды в Екатеринбурге. Балерина прилетела в уральскую столицу, чтобы принять участие в эксклюзивном показе московского дизайнера Джемала Махмудова.

С роскошным букетом цветов и коробкой свежих фруктов ее встретили организаторы мероприятия и проводили в один из самых дорогих отелей Екатеринбурга.

Балерина призналась, что не была в уральской столице уже пять лет, и приятно растрогана теплым приемом.

- Екатеринбург встречает по-королевски. Я остаюсь здесь жить, - заявила артистка. - Это так приятно. Я не ожидала. Я – скромный человек и я радуюсь вообще всему. Доброта – это все в нашей жизни. Я же еще ничего не сделала, не спела, не станцевала. Спасибо за такое гостеприимство. Я очень дорожу этим вниманием!

Балерина была растрогана гостеприимством. Фото: социальные сети Анастасии Волочковой

В Екатеринбурге Анастасия Волочкова будет два дня. Первый эксклюзивный показ Джемала Махмудова с ее участием пройдет 11 ноября в 20:00 в креативном кластере «Домна». Большая часть коллекции отшивалась специально под это мероприятие.

Затем, 12 ноября в 14:00, звезда российского балета проведет автограф-сессию и пресс-конференцию в ТЦ Veer Mall. Посетить это мероприятие могут все желающие. А после этого Анастасия заглянет в балетную студию «Щелкунчик», чтобы пообщаться с талантливыми ребятами.

Неделя моды в Екатеринбурге проходит в 17-й раз. Масштабное событие продлится с 8 по 13 ноября. На нем свои коллекции представят 60 дизайнеров из разных городов России.

Подробное расписание мероприятия можно посмотреть на официальном сайте Недели моды. Посетить Неделю моды сможет любой желающий. Билеты можно также приобрести на официальном сайте.

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