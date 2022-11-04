Анастасия Волочкова выступит на Неделе моды в Екатеринбурге

Анастасия Волочкова также раздаст поклонникам автографы Фото: Оксана ЗУЙКО

Анастасия Волочкова приедет в Екатеринбург, чтобы стать моделью Недели моды в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба проекта в официальных социальных сетях.

- Заслуженная артистка России приедет в Екатеринбург на следующей неделе. Анастасия Волочкова станет специальной гостьей проекта Неделя моды. Она примет участие в качестве звездной модели в эксклюзивном показе московского дизайнера Джемала Махмудова, - сообщается на странице проекта.

Показ с участием российской балерины состоится 11 ноября в 19:00. Место проведения звездного дефиле – креативный кластер «Домна» на Вайнера, 16.

Известно, что ранее Анастасия Волочкова также принимала участие в показе Джемала Махмудова. Ее образ в свадебном платье от столичного дизайнера поразил дизайнеров и произвел настоящий фурор.

Еще одна приятная новость для поклонников Анастасии Волочковой. Звезда российского балета, 12 ноября, проведет автограф-сессию и пресс-конференцию. Она состоится в ТЦ Veer Mall, в 14:00. Посетить мероприятие могут все желающие.

Неделя моды пройдет с 8 по 13 ноября на Горького, Вайнера 4а и 16. На модном показе свои новые коллекции представят больше 50 российских дизайнеров и брендов.

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