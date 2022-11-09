Неделя моды проходит в уральской столице в 17-й раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартовала Недели моды. Масштабное событие в уральской столице проходит в 17-й раз. На нем свои коллекции представят 60 дизайнеров из разных городов России. На открытии Недели моды состоялся показ коллекций дизайнеров категории PROFI. Смотрим самые яркие образы модного события.

Неделя моды в Екатеринбурге 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделя моды в Екатеринбурге 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделя моды в Екатеринбурге 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделя моды продлится с 8 по 13 ноября на двух площадках. Демонстрация коллекций одежды будет проходить сразу на двух площадках - в Уральском центре развития дизайна (Горького,4а) и на новой площадке в Креативном кластере ДОМНА (Вайнера, 16). Подробное расписание мероприятия можно посмотреть на официальном сайте Недели моды. Посетить Неделю моды сможет любой желающий. Билеты можно также приобрести на официальном сайте.

В одном из показов примет участие Анастасия Волочкова. На показе 11 ноября она наденет платье московского дизайнера Джемала Махмудова.

Неделя моды в Екатеринбурге 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделя моды в Екатеринбурге 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделя моды в Екатеринбурге 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделя моды в Екатеринбурге 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделя моды в Екатеринбурге 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделя моды в Екатеринбурге 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделя моды в Екатеринбурге 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделя моды в Екатеринбурге 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделя моды в Екатеринбурге 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделя моды в Екатеринбурге 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделя моды в Екатеринбурге 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

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