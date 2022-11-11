«Я хочу замуж»: Клава Кока ответила на предложение руки и сердца

Накануне артистка удивила своих поклонников неожиданной новостью Фото: Даниил ОПАРИН

Популярная певица Клава Кока рассказала, как ответила на предложение руки и сердца. Накануне артистка удивила своих поклонников неожиданной новостью.

- Мне только что предложение сделали. Впервые! И это не шутка. Я серьезно. К такому меня жизнь не готовила, - объявила Клава Кока.

Шокированные новостью фанаты тут же стали расспрашивать певицу в комментариях: «Кто же это?!», «Ты же не согласилась?», «Надеюсь, ты ответила Да?!».

Фото: официальный аккаунт Артура Кисловского «ВКонтакте»

Раскрывать имя того, кто сделал ей предложение, Клава не стала. Однако за нее это сделал виновник торжественного события. Им оказался блогер-миллионник Артур Кисловский. Блогер опубликовал видео, на котором он, сидя в Porsche, слушает песню звезды Black Star, а затем фото самого момента, как он делает ей предложения.

Однако на следующий день певица записала в социальных сетях обращение, в котором рассказала, что отказалась выходить замуж.

- Предложение я не приняла. Я человечка этого вообще не знаю. Желаю удачи в его блогерской карьере. Я, конечно, хочу замуж, но за любимого мужчину. Кольца нет. Пишите, - кокетливо признается певица.

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