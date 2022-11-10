Стало известно, кто сделал предложение Клаве Коке

Певице сделали предложение во время съемок шоу «Маска.Танцы». Фото: пресс-служба СТС

Клава Кока удивила подписчиков неожиданной новостью. Певице впервые сделали предложение. Об этом она рассказала в социальных сетях.

- Мне только что предложение сделали. Впервые! И это не шутка. Я серьезно. К такому меня жизнь не готовила, - объявила Клава Кока.

Певица также поделилась фото, на котором рядом с ней, приклонив колено, стоит загадочный незнакомец, протягивая ей красную бархатную коробочку с обручальным кольцом.

Раскрывать имя того, кто сделал ей предложение, Клава не стала. Однако за нее это сделал виновник торжественного события. Им оказался блогер-миллионник Артур Кисловский.

Фото: официальный аккаунт Артура Кисловского «ВКонтакте»

- Я сделал предложение Клава Кока. Это правда. Это случилось вчера на съемочной площадке «Маска.Танцы». Клава ни о чем не знала, от этого сердце билось в три раза быстрее. Когда я встал на колено, за мной наблюдали сотни зрителей и десятки телевизионных камер. И, если честно, мне было все равно, я не видел ничего… Мне очень хотелось обрадовать ее! И у меня получилось! Она была в шоке…, - рассказал Артур Кисловский в социальных сетях.

Блогер опубликовал видео, на котором он, сидя в Porsche, слушает песню звезды Black Star, а затем фото самого момента, как он делает ей предложения.

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