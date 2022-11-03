Вячеслав поддерживал любимую супругу на протяжении всего конкурса. Фото: Вячеслав Мясников

Жена звезды «Уральских пельменей» Надежда Мясникова завоевала корону на международном конкурсе Lady World 2022. В проекте принимали участие 22 красавицы из девяти стран мира. Финал конкурса прошел в Сочи в «Зимнем театре». Надежда Мясникова победила в номинации Queen World– королева мира 2022.

- Теперь корона на Урале!, - сразу же после финала сообщил «КП-Екатеринбург» Вячеслав Мясников.

Надежда Мясникова и создательница конкурса Елена Шкуратова. Фото: Lady World 2022

Создательница проекта Елена Шкуратова призналась, что у жюри не было сомнений, чтобы отдать корону именно Надежде.

- Во-первых, она – многодетная мама, и у них с Вячеславом очень дружная, крепкая, полноценная семья. Это очень показательно. Это то, что пропагандирует наш конкурс. А во-вторых, в свои 40 лет Надя выглядит как 25-летняя девушка. Она очень стройная, ухоженная и красивая. А в-третьих, она очень умная и эрудированная. У нас на открытии был интеллектуальный конкурс, на котором Надя очень хорошо себя показала, - рассказывает Елена Шкуратова. - На конкурс Надежда пришла не за результатом, а чтобы кайфовать. Но в итоге теперь уже не она – жена известного юмориста, а Вячеслав – муж королевы мира!

Жюри оценило, что у Надежды крепкая и дружная семья. На конкурсе ее поддержали не только муж, но и сыновья. Фото: Lady World 2022

«КП-Екатеринбург» Надежда рассказала, как ей удается так молодо выглядеть.

- За это спасибо маме с папой. У них прекрасная генетика. Мне остается только сохранять эти природную красоту и молодость, которые передались по наследству. Для этого я стараюсь хотя бы два раза в неделю ходить в спортзал на фитнес либо пилатес. На диетах, на каких только можно, я уже пересидела. Сейчас просто стараюсь не есть на ночь и не есть вредную пищу. А труднее всего отказаться от колбасок. Не надо мне ни тортиков, ни булочек, а вот колбасу люблю, - делится Надежда.

Надежда слала королевой мира 2022. Фото: Lady World 2022

Вячеслав Мясников поддерживал супругу на протяжении всего конкурса.

- Он и уговорил меня участвовать в конкурсе. Мне очень захотелось перемен, каких-то новых эмоций, хоть и немного волнительных. А Слава поддержал и сказал обязательно попробовать. Я воспринимаю этот конкурс, как некое приключение в моей жизни, - признается Надежда Мясникова.

Сразу после финала «уральский пельмень» трогательно поздравил любимую в социальных сетях.

- Поздравляю с победой, моя Королева!, - написал он в посте.

Корону в разных номинациях получили десять участниц. Фото: Lady World 2022

Напомним, в рамках конкурса участницы ежедневно занимались с фитнес-тренерами, учились ходить по подиуму, создавали и репетировали номера на финал конкурса. А кроме этого получили массу новых эмоций и впечатлений, посещая главные достопримечательности курортного города.

Финал конкурса провеет солист «Иванушки International» Андрей Григорьев Апполонов. Короны в этот день также получили еще девять участниц. А первой леди мира стала модель Алиса Михайленко.

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