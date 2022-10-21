Вячеслав и Надежда Мясниковы женаты уже 20 лет. Фото: из архива

Обычно в центре внимания всегда находится ее супруг Вячеслав Мясников. Надежда замужем за звездой «Уральских пельменей» уже больше 20 лет. Но неожиданно для себя жена юмориста решила сменить амплуа домохозяйки и мамы троих сыновей и приняла участие в международном конкурсе красоты Lady World. В своем первом интервью «КП-Екатеринбург» Надежда Мясникова рассказала, обижается ли на шутки мужа, что ее просит сделать Вячеслав Мясников, когда возвращается с гастролей, а также как ей удается так хорошо выглядеть в 40 лет и почему решилась пойти на конкурс.

Надежда очень молодо выглядит в свои 40 лет. Фото: из архива

«ГОТОВКА – НА МНЕ, УБОРКА – НА СЛАВЕ»

- Надежда, у вас был уже опыт, когда вы давали интервью. Что чаще всего спрашивают у жены юмориста?

- Это не первый мой опыт интервью. Обычно они были связаны либо с годовщиной свадьбы, либо с рождением детей. Спрашивать больше всего любят, такой же ли веселый и задорный супруг у меня дома. (Смеется). На самом деле, Слава в жизни, как и обычный человек, может быть и веселым, и серьезным, и грустным. Но с чувством юмора у него точно все в порядке. Каждая шутка всегда очень в тему.

Супруги воспитывают троих детей. Фото: из архива

- С Вячеславом вы познакомились благодаря КВН. Вспомните, как это было? Он, наверное, красиво ухаживал?

- Я пришла на первый курс в лесотехнический университет, Слава был уже на третьем. Подруга пригласила меня участвовать в межфакультетном КВН, а Слава был капитаном команды сборной «Парни с лесоповала». И когда он меня увидел, сразу пригласил в сборную. Слава всегда очень красиво ухаживал. Мы жили скромно, но он никогда не приходил с пустыми руками. Всегда старался чем-то радовать: водил на утренние сеансы в кино, хоть один, но приносил цветочек, потом уже конфетки, мягкие игрушки и пышные букеты с цветами дарил.

Вячеслав постоянно дарит любимой жене цветы. Фото: из архива

- Вы отучились на инженера-технолога и экономиста. Чем вы сейчас занимаетесь?

- Да, у меня действительно два образования. В лесотехнический я пошла после школы. Не знала тогда, куда идти, и пошла, потому что в него поступали многие мои одноклассники. И я абсолютно не жалею, что поступила в него, потому что именно там встретила Славу. Второе образование я получала уже обдуманно. После лесотехнического пошла работать в банк и поняла, что мне нужно экономическое образование. Ну а потом забеременела, появились малыши. И до сих пор я больше мама, чем работник банка или еще кто-то. Я себя посвятила детям и семье.

Вячеслав и Надежда познакомились в студенчестве. Фото: из архива

- Вячеслав вам помогает с домашними хлопотами? Может у вас есть какое-то распределение обязанностей? Вот, я, например, посуду мою, а ты мусор выноси.

- Дома Слава всегда мне помогает. Он очень любит, когда мы вместе готовим, и вообще любой быт, любые хлопоты он с удовольствием разделяет со мной. А с детьми он вообще лучший папа. Тут даже нечего рассказывать.

- А готовить любите? Чем супруга балуете?

- Готовить я очень люблю, но чтобы это было не второпях, чтобы сначала придумать что-то интересное, красиво накрыть на стол и порадовать семью чем-то вкусненьким. А вот убираться я, конечно, не очень люблю. Поэтому Слава тут мне всегда помогает. А любимые его блюда – это либо борщ, либо картошечка с селедкой. Всегда, когда возвращается с гастролей, сразу просит, чтобы я ему их приготовила.

Супруги воспитывают троих детей с удовольствием разделяют все хлопоты по дому. Фото: из архива

«СИЛЬНО РЕВНОВАЛА»

- Вы для Вячеслава – главная муза. Радуетесь, когда он над вами шутит в своих песнях или обижаетесь?

- Песни Славы мне нравятся: какие-то больше, какие-то меньше. Шуточные, которые он пишет про меня, я тоже хорошо воспринимаю. Они совсем для меня не обидные. Мне даже приятно, что он всегда думает обо мне, когда работает. (Улыбается).

- Вы часто смотрите «Уральские пельмени»? Какой самый любимый номер? Есть ли какие-то номера Вячеслава, которые вам категорически не нравятся?

- Я смотрю «Уральские пельмени» по ТВ, и на съемки концертов иногда хожу в Москве. Любимый номер, наверное, «Свидание в тюрьме» с Андреем Рожковым. А нелюбимые и не запоминаются.

Любимый номер Надежды в «Уральских пельменях» - номер с Вячеславом Мясниковым и Андреем Рожковым. Фото: из архива

- Давайте представим, что вас позвали играть в «Уральские пельмени» жену Вячеслава. Какую сценку из жизни вы бы хотели сыграть/обсмеять в первую очередь?

- У славы давно заготовлен такой номер, в котором я должна выйти на сцену в роли самой себя. Там такой интересный и неожиданный поворот будет. Пока он лежит в столе, но, может быть, когда-нибудь покажем.

Надежда очень ценит чувство юмора Вячеслава. Фото: из архива

- Правда, что в начале отношений вы сильно ревновали Вячеслава и что из-за этого даже ссорились?

- Да, я всегда себя считала очень ревнивой. Но со временем повзрослела, стала мудрее, и у меня это чувство прошло. Да и Слава, на самом деле, никогда не давал мне поводов.

- Что вам помогает сохранить гармонию и любовь в отношениях с Вячеславом?

- Здесь все просто. Самое главное, если случаются конфликтные ситуации, уметь уступать и вовремя останавливаться. На самом деле, мы особо не ссоримся, но если происходит какой-то спор или конфликт, то можем просто помолчать несколько часов, а потом снова общаемся, как ни в чем не бывало.

Финал конкурса пройдет 1 ноября в Зимнем театре. Фото: из архива

«ЗАХОТЕЛОСЬ ПЕРЕМЕН»

- Вам сейчас 40 лет, вы воспитываете троих детей и при этом прекрасно выглядите. Можете дать топ-3 главных лайфхака, как сохранить красоту?

- За это спасибо маме с папой. У них прекрасная генетика. Мне остается только сохранять эти природную красоту и молодость, которые передались по наследству. Для этого я стараюсь хотя бы два раза в неделю ходить в спортзал на фитнес либо пилатес. На диетах, на каких только можно, я уже пересидела. Сейчас просто стараюсь не есть на ночь и не есть вредную пищу. А труднее всего отказаться от колбасок. Не надо мне ни тортиков, ни булочек, а вот колбасу люблю.

Надежда всегда эффектно выглядит и следит за собой. Фото: из архива

- На конкурсе «Lady world 2022» вы представляете Екатеринбург. Почему решили принять участие? Что это за конкурс и как проходил кастинг?

- Это международный проект, в котором участвуют 30 девушек из 9 разных стран. Конкурс проходит в Сочи. На нем я представляю свой любимый город Екатеринбург. Участвовать в нем меня, на самом деле, уговорил Слава. Мне очень захотелось перемен, каких-то новых эмоций, хоть и немного волнительных. А Слава поддержал и сказал обязательно попробовать. Я воспринимаю этот конкурс, как некое приключение в моей жизни.

Супруги всегда и во всем поддерживают друг друга. Фото: из архива

- Финал будет в ноябре. Расскажите, как построен сам конкурс. Что ждет участниц?

- Конкурс начнется с 26 октября. В первый день будет открытие конкурса, на котором мы будем представлять свою визитку и знакомиться с жюри. А дальше каждый день в течение недели с нами будет проводить один из членов жюри, чтобы познакомиться с каждой из участниц поближе.

Финал конкурса «Lady world 2022» состоится 1 ноября в 17:30 в Зимнем театре. На него могут прийти все желающие. Билеты можно будет приобрести в холле театра.

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