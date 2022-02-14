Эти пары сумели пронести свою любовь через долгие-долгие годы. Фото: коллаж Instagram Вячеслава Мясникова/из архива Андрея Рожкова

Многие актеры «Уральских пельменей» познакомились со своими женами еще в институте, когда были совсем молодыми и сумели пронести свою любовь через долгие-долгие годы.

В День Святого Валентина «КП-Екатеринбург» пообщались со знаменитым дуэтом «Уральских пельменей» Андреем Рожковым и Вячеславом Мясниковым. Актеры рассказали о том, как встретили свою любовь, о самом необычном свидании и о том, часто ли они ссорятся со своими супругами.

Фото: Instagram Вячеслава Мясникова

ВОДИЛ В КИНО НА ПОСЛЕДНИЕ ДЕНЬГИ

Звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников познакомился со своей женой Надеждой еще в институте. В июне 2020 года супруги отметят фарфоровую свадьбу!

В эксклюзивном интервью «КП-Екатеринбург» Вячеслав Мясников рассказывал, что с любимой женой его свел КВН.

- С Надей я познакомился еще в институте. Она училась на инженерном факультете и тоже пришла в КВН. Как сейчас помню, она тогда пела песню группы «Демо», там был какой совершенно несуразный текст, но она была очень миленькая, симпатичная, сразу мне понравилась, ну и, как выяснилось, я ей тоже. В общем, можно сказать, что нас свел КВН, - вспомнил юморист.

Фото: Instagram Вячеслава Мясникова

Вячеслав старался изо всех сил завоевать сердце возлюбленной и как самый настоящий романтик даже отдавал последние деньги, чтобы сводить девушку в кино.

- Когда я был еще студентом, то на День святого Валентина пригласил Надю в кино на «Титаник». Мы пошли на сеанс на девять утра, потому что у меня совсем не было денег, а на утренние сеансы студентам всегда была скидка. Это был кинотеатр «Салют». Мне пришлось вставать часов в шесть утра, чтобы успеть на автобус, потому что я жил далеко. Потом мы еще несколько раз смотрели «Титаник» в кино. Раз пять, наверное. Нам этот фильм очень нравился. А после этого свидания мы продолжили ходить в кино на утренние сеансы, потому что денег то не прибавлялось (смеется). Сейчас с супругой все еще вспоминаем те времена с приятной ностальгией.

Фото: Instagram Вячеслава Мясникова

Сейчас Вячеслав и Надежда воспитывают троих замечательных сыновей Максима, Костю и Никиту. Пара практически никогда не ссорится. Вячеслав признается, что им очень повезло – у них абсолютно одинаковые взгляды на жизнь.

- Мы особо не ссоримся. Я же часто уезжаю на гастроли. И каждый раз, когда приезжаю, радость от встречи переполняет всех. Поэтому мой вам совет, чаще уезжайте на гастроли (Смеется). Но на самом деле я стараюсь, как можно больше находиться дома. Потому что детство у сыновей проходит, а что они потом вспомнят? Как я на гастроли ездил… Пусть лучше гастроли проходят без меня.

Фото: Instagram Вячеслава Мясникова

Вячеслав и Надежда смогли пронести бережные и трепетные чувства сквозь многие годы. Они и сейчас могут поделиться совместными фотографиями, от которых так и веет любовью и нежностью. Кроме того Вячеслав открыто называет свою жену: «моя королева!». А Надежда в свою очередь не забывает порадовать любимого милыми подарками.

- Моя супруга Надя однажды спела мне песню и включила трогательное видео с нашими детьми. Для меня это самое яркое воспоминание. Ну а так за жизнь подарков было много, но все они как-то теряются в воспоминаниях, а вот какие-то творческие вещи запоминаются навсегда.

Фото: из архива Андрея Рожкова

ПОКОРИЛ ЖЕНУ «ЧЕБУРАШКОЙ»

А вот другому «Уральскому пельменю» Андрею Рожкову вторую половинку помогли отыскать друзья.

- Совсем как-то не романтично получилось. Не было никаких встреч в кафе или взглядов за соседний столик в ресторане, где бы я увидел девушку… - задумчиво рассуждает юморист. - Просто мой близкий друг и ее хорошая подруга встречались и решили, что вдвоем им скучно. Заранее договорились, «подлецы», и целенаправленно нас познакомили. Ишь, сводники! Сами потом расстались, а нам пришлось тянуть эту канитель (смеется).

Андрей во время репетиции шоу «Уральские пельмени» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но на самом деле, симпатичная студентка Уральского государственного университета сразу понравилась Рожкову. Мало того, что красавица, так еще и умная – Эльвира училась на астрофизика. Однако Андрей и сам был парень не промах.

- Эльвире тогда исполнилось 20 лет, а мне уже было 25. Я был взрослый мужчина в полном расцвете сил. Работал на стройке в отделе снабжения. У меня был личный служебный автомобиль «Иж» «Чебурашка». Естественно, я был очень выгодный жених! - уверенно заявляет КВН-щик. - Тогда мало кто на таком ездил. Обычно «Жигули», «Москвич». А тут целая «Чебурашка»! Можно было перевозить любые грузы: мебель, цемент, гвозди. Этим я покорил будущую супругу (смеется). Она поняла, что со мной не пропадешь. Я же в любом случае смогу что-нибудь перевезти, и даже в самые плохие периоды жизни раздобуду копейку на кусок хлеба.

Фото: из архива Андрея Рожкова

Впрочем, «покоряли» молодые люди друг другу не много ни мало - целых шесть лет. Вместе ходили в кино, гуляли и встречались на днях рождениях общих друзей. Первым, как и полагается, в своих чувствах признался Андрей. Эльвира ответила взаимностью.

- Я человек основательный. Мне надо хорошенечко подумать, все как следует просчитать. Но я понял, что хочу будущее разделить именно с ней. Хочу, чтобы у нас была семья, дети, - рассказывает Рожков.

Таи и вышло. Ведь сейчас супруги уже много лет живут душа в душу и воспитывают троих сыновей Семёна, Петра и Макара. Андрей признается, что практически никогда не ссорится с женой.

Андрей очень редко публикует фотографии с женой и детьми. Фото: Николай Оберемченко

- Но все-таки было дело… Не знаю, чем руководствовались наши друзья-сводники, когда нас знакомили. Если со стороны посмотреть, мы же совершенно с ней не подходили друг другу! Я из УПИ, она из УрГУ. Это же вообще разные психологические типы людей! Так вот пока эти два института не объединили, мы с Эльвирой спорили какой институт лучше. Мне всегда казалось, что УПИ был мощнее, интереснее и команда КВН там была лучше. Она же стояла на своем - УрГУ круче. А сейчас их объединили и поводов для споров не стало... Да и вообще поговорить не о чем… (Смеется).

Рожков признается, что очень любит проводить время дома с любимой женой и детьми и старается делать это как можно чаще.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Грамотно ищет себе замену»: «Уральские пельмени» - о временном уходе Александра Маслякова из КВН. Мэтр пропустит первые игры сезона из-за коронавируса (подробнее)

Вячеслав Мясников об «Уральских пельменях» и уходе со сцены: «Мы уже придумали все, что можно». Актер дал большое интервью «КП». Поговорили и о его жизни до популярности, и о проблемах в шоу, и о том, кого актер потерял во время пандемии (подробнее)

«Горящий гусь»: Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков чуть не спалил квартиру в Новый год. Актер рассказал «КП»-Екатеринбург, с кем отметит праздник, какой подарок его растрогал, скучает ли по коллективу «Уральские пельмени», а также поделился редким фото с женой (подробнее)