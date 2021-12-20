Благодаря пандемии шоумен уже третий год сможет отметить праздник в кругу семьи. Фото: instagram Андрея Рожкова

До Нового года осталось чуть меньше месяца. И воздух уже пропитан атмосферой предпраздничной суеты. Практически все уже поставили елку, украсили дом и выбрали родным подарки.

А «Комсомолка» тем временем продолжает рассказывать о том, как знаменитости отмечают Новый год. На этот раз интересными историями поделился звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков. А эксклюзивном интервью «КП»-Екатеринбург актер рассказал о самом необычном праздновании и Новом году в кругу «Уральских пельменей», а также, о чем мечтал в детстве и как украсил дом в преддверие главной ночи в году.

Шоумен рассказал, что раньше актеры «Уральских пельменей» собирались семьями, чтобы отметить Новый год Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Я МЕТАЛСЯ С ГОРЯЩИМ ГУСЕМ, НЕ ЗНАЯ, КУДА ЕГО ДЕТЬ…»

- Андрей, расскажите, как вы обычно отмечаете Новый год?

- Поскольку я – артист, чаще всего приходится отмечать не дома, а на новогодних корпоративах. Но последние два года из-за пандемии мне конец-то удалось этот праздник отметить в кругу семьи. И в этом году тоже буду отмечать Новый год дома, чему я очень рад. С семьей мы обычно отмечаем за городом, в своем доме. Супруга готовит утку в печи, делаем зимний салат, обязательно селедку под шубой, и, если есть настроение, лепим пельмени, для нас это прямо новогоднее блюдо.

Андрей Рожков с супругой Эльвирой. Актер редко показывает жену и детей, но для «КП»-Екатеринбург сделал исключение. Фото: из архива Андрея Рожкова

- А какие-то семейные новогодние традиции у вас есть?

- У нас с супругой трое сыновей, и все они в обязательном порядке пишут письма Деду Морозу. При том, что младшему сыну пять лет, а старшему – семнадцать, все должны написать письмо, потому что мама с папой не всегда могут догадаться, что им подарить. Просят в основном игрушки, приставки, компьютеры. Книжки, уже не просят, к сожалению.

В этом году актер отметит праздник в большом загородном доме с женой и детьми. Фото: instagram Андрея Рожкова

- Вспомните, какой у вас был самый необычный Новый год?

- Самое яркое впечатление – это горящий гусь, который был у нас под Новый год лет 5-6 назад. У нас тогда еще не подвели газ, дома было холодно, и мы решили запечь гуся в печке. Растопили ее, нафаршировали гуся гречкой, затолкнули его в печь, и начали готовиться к Новому году. И вот, проходя мимо этой печи, я случайно увидел, что гусь наш горит, просто полыхает огнем. Видимо, из него вытопился жир и загорелся. Тогда я бегал по дому с горящим гусем, не зная, куда его деть, потому что на подносе был просто пылающий столб огня. Но потом я его бросил в камин, чтобы он там догорал себе спокойно. Такой вот праздничный гусь у нас получился (Смеется).

Андрей рожков признался, что скучает по празднованию нового года в коллективе «Уральские пельмени» Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вы сказали, что практические всегда проводите Новый год на гастролях и концертах. А после выступлений вы в коллективе «Уральские пельмени» отмечаете праздник?

- Последнее время уже практически не отмечаем. Раньше собирались большой компанией с семьями и друзьями. Снимали какую-нибудь загородную базу, готовили праздничные номера, выступления, дарили друг другу подарки. Было весело и очень дружно все. Но, к сожалению, то время ушло…(Вздыхает).

- Вы скучаете по этому периоду?

- Ну всему свое время, наверное. Сейчас все участники шоу больше времени уделяют своим семьям.

В 2018 году Рожков и Вячеслав Мясников запустили проект «Ваши пельмени», с которым начали гастролировать отдельно от прежнего коллектива Фото: Алексей БУЛАТОВ

«МЕЧТАЛ О ТАНКЕ, А ПОЛУЧИЛ АЛЬБОМ С КРАСКАМИ…»

- Вы в детстве верили в Деда Мороза?

- Мне кажется, нет. Не помню, чтобы я верил в него. Я вообще такой человек, не поддающийся на подобные провокации. Но у нас всегда подарки стояли под елкой, по той самой традиции, что под новогоднюю ночь Дед Мороз приходит и отставляет их.

- Есть такой подарок, который вас больше всего порадовал и надолго запомнился?

- Самый запоминающийся подарок, наверное, от обратного, со знаком «минус». Когда мне было годика четыре или чуть-чуть побольше, я очень хотел радиоуправляемый танк. Мы даже с мамой сходили в магазин, посмотрели его, я им поуправлял и думал, что на Новый год он мне достанется. Но под елкой меня ждал какой-то набор красок и альбом для рисования. Это было жуткое разочарование. До сих пор не могу забыть этот радиоуправляемый танк, ищу его и не могу найти. Не продаются такие уже. Но он был достаточно дорогой, стоил, наверное, как половина маминой зарплаты. Поэтому я очень понимаю, почему мне его не подарили.

В детстве актер мечтал о танке на ридоуправлении Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А за последнее время вас какой подарок очень обрадовал или, может, даже растрогал?

- Младший сын Макар мне буквально неделю назад к Новому году принес из садика большой плакат с генеалогическим древом семьи Рожковых, который она сам нарисовал. Меня это очень сильно растрогало. Я даже многих ветвей не знал на этом дереве. Он провел работу и нарисовал. Ну, конечно, составить это древо ему помогла мама и другие члены семьи.

- А вы в детстве участвовали в новогодних утренниках? Чем обычно наряжались?

- Ну, конечно, участвовал. Девочки у нас всегда были снежинками, а мальчики – зайчиками. Один раз я решим маме помочь сшить шортики для костюма зайчика, и вот что-то у меня пошло не так: получились они очень тесные. И я скакал округ елочки, и все время думал, как бы они у меня не порвались, не разошлись на заднице. А мама мне сказала: «ты же сам хотел сшить, вот и сшил». Но в итоге все обошлось, и лава богу. Я очень аккуратно скакал, старался не приседать.

Из-за частых гастролей и корпоративов актер редко отмечает Новый год с семьей Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вы уже нарядили елочку к Новому году? Какую елку обычно ставите в дом: живую или искусственную?

- Да, мы уже нарядили елочку к новому году. Последние лет десять мы искусственной елочкой пользуемся, считаем, что это правильно. Тем более, что у нас дом стоит в лесу, в любой момент можем погулять вокруг настоящей ели.

- А как обычно украшаете дом? Всегда по-разному или по стандарту?

- У нас периодически появляются какие-то игрушки новые. Какие-то нам дарят, какие-то сами покупаем. В последнее время появилось очень много самодельных игрушек, очень интересных. Иногда по традиции делаем съедобные игрушки. Всей семьей выпекаем печенья, как-нибудь ярко разрисовываем съедобной глазурью и вешаем на елку. А потом это все съедается после Нового года, потихонечку пропадает с елки, только остаются ниточки от них.

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