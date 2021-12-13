Артистка поделилась редкими детскими фото с новогодней елки. Фото: из личного архива Иланы

Совсем скоро наступит Новый год. Известные актеры и музыканты постоянно публикуют в социальных сетях фотографии и видео того, как украсили дом к предстоящему празднику. В их числе звезда шоу «Уральские пельмени» Илана. Артистка регулярно показывает в сторис новогодний декор и спрашивает у подписчиков, появилось ли у них новогоднее настроение.

О самом необычном Новом годе, письмах деду Морозу, семейных традициях, подарках, которые ей дарит муж, и какую ёлочку она поставит к себе домой, звезда рассказала «КП»-Екатеринбург.

Илана на новогодней елке. По словам артистки, здесь ей пять или шесть лет. Фото: из личного архива Иланы

«САМЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД В МАЙАМИ»

- Илана, расскажите, как вы обычно отмечаете Новый год. Есть ли какие-то семейные традиции?

- Главная наша традиция – мы с дочкой всегда вместе наряжаем елочку. Папа наш не очень любит этот процесс, поэтому помогает морально. Конечно, как все готовим на стол. Я каждый год обязательно готовлю крабовый салат, но только с настоящим крабовым мясом, муж его обожает. Под бой курантов пьем шампанское и загадываем желания, бумажки не жжем (Смеется).

- Какой у вас был самый необычный Новый год?

- Самый необычный Новый год у меня был в Майами. Это было года три назад. Мы поехали в отпуск с мужем и дочкой. На улице было 30 градусов тепла, за окном океан, совершенно не было ощущение Нового года. Отель был красиво украшен, стояла елка, но мне все равно не хватало праздничной атмосферы. Так отмечать этот праздник мне не понравилось.

Звезда часто уезжает отдыхать на море. Фото: instagram Иланы

- Часто приходилось в Новый год работать?

- Я себе такого позволить не могу. Только один Новый год я работала на корпоративе. Тогда меня с мужем пригласили в Санкт-Петербург. Празднование проводилось на корабле в ресторане «Летучий Голландец», пришвартованном на Неве. Я вела там Новый год вместе с Мишей Тарабукиным, актером из сериала «Кухня». Тогда мы достаточно здорово отметили.

Илана с мужем Дмитрием и дочкой Дианой на отдыхе. Фото: instagram Иланы

А в коллективе «Уральских пельменей» вы Новый год отмечаете? Может корпоротивы устраивали?

- Нет, у нас нет корпоративов, потому что все настолько скучают по своим семьям на гастролях, что хотят отметить свой праздник с родными.-

- А как этот Новый год планируете отмечать?

- Планирую отметить Новый год с родителями, мужем и дочкой. Ну а после 00:00 отпроситься у родителей погулять с друзьями (Смеется). Мы всегда отмечаем сам Новый год с семьей, а потом уже оставляем дочку с родителями и уходим с мужем отдыхать к друзьям.

Фото: instagram Иланы

«ТОЛЬКО ЖИВАЯ ЕЛКА»

- В этом году вы уже нарядили елку?

- Обычно я стараюсь 1 декабря наряжать елку, чтобы месяц пожить в этой красоте. Но в этом году не получилось, так как мужу назначили операцию, поэтому мы еще не поставили елочку. Сейчас я в Екатеринбурге на концертах. А как прилечу домой, сразу же этим займусь. Вообще у меня была мысль в том году нанять декораторов, которые стильно мне украсят дом.

- А какая у вас самая необычная елка стояла?

- Мы всегда наряжаем только живую елку. Еще одна наша традиция. Я помню, когда Дианочке было годика три, у нас была огромная елка под потолок высотой три метра. А в прошлом году я купила пушистую датскую ель в горшочке с корневой системой. И после празднования я не хотела ее выбрасывать, планировала посадить на даче. Но оказывается это все обман, что елки будут расти. Потому что буквально через месяц она сдохла и осыпалась, хотя я регулярно ее поливала и думала, что она простоит очень долго.

Фото: Марина Гриневич

- А вы с дочкой Дианой всегда как-то одинаково наряжаете елочку или каждый год в разном стиле?

- У нас есть игрушки, которые мы каждый год вешаем на елку. Чтобы каждый год мы наряжали елки в разных стилях, это не про меня. Я не такой замороченный на этом человек. Но мы стараемся покупать новые игрушки, особенно какие-то необычные красивые. Например, когда мы с мужем проводили медовый месяц в Риме, в Ватикане приобрели игрушки с христианскими рождественскими сюжетами.

«ДАВНО НЕ УДИВЛЯЛАСЬ ПОДАРКАМ»

- Вы писали письма Деду Морозу в детстве? Помните, о чем писали, и что исполнилось?

- Нет, я помню, что не писала писем Деду Морозу. Но лет до 12 каждую ночь ждала его прихода, и каждое утро бежала, чтобы открыть подарочек. Когда мне было лет десять, я нашла под елочкой рюкзак в виде зайца. Мне он тогда очень сильно понравился. Я назвала зайку Сюзанной и ходила разговаривала с ней, не выпускала из рук.

Илана с мужем Дмитрием Дылдиным. Фото: instagram Иланы

- А какой новогодний подарок вас удивил больше всего?

- Я очень давно не получала подарков, которые бы меня удивили. Мой супруг, к сожалению, не любит делать сюрпризы. Поэтому он просит, чтобы я сама говорила ему, что хочу. Обычно он дарит мне кольца, серьги, дорогие ювелирные украшения.

- Диана вам с мужем дарит подарки?

- Дианочка пишет письма Деду Морозу. Может что-то нарисовать нам. Но она считает, что это Дедушка Мороз приносит ей подарки. Утром под елочкой доча находит от него подарок. Каждый раз она пытается не спать, чтобы самой его увидеть, но каждый раз у нее это не получается (Улыбается).

Любимый новогодний подарок из детства для артистки - рюкзак в виде зайца. Фото: из личного архива Иланы

- Что она обычно попросит у Дедушки Мороза?

- По-разному. Когда ей было четыре годика, она попросила красное платье и туфельки. Я потом думала, почему она именно это захотела. Оказалось, что она тогда очень любила смотреть мультик «Смарта и чудо-сумка», и в этом мультике главная героиня просила, чтобы ей подарили красное платье и туфельки. И я бегала, искала это красное платье и туфельки. А в основном сейчас она просит игрушки.

- А что бы вы пожелали читателям «КП»?

- Мне кажется, в этом году актуально желать крепкого здоровья и хорошего настроения.

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