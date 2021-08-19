Из-за одного снимка молодая мама получила шквал критики в свой адрес. Фото: Instagram/ilana7788

Актриса шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева подверглась жесткой критике в Instagram после того, как опубликовала фотографию из примерочной в белом платье от Valentino. Среди полумиллионной аудитории подписчиков далеко не все оценили шутку о том, что на дорогую обновку можно скинуться по 50 копеек.

Цена платья оказалась баснословной – 258 тысяч рублей. Сама Юрьева признается, что не ожидала такого негатива в свой адрес. К слову, платье она в тот день не купила.

- Самое обидное, что я получала столько хейта, хотя я платье даже не купила! – рассказывает «Комсомолке» Илана Юрьева. – Людей спровоцировала тема с деньгами. Сразу все начинают спрашивать про заработок. Подписчики даже не читают пост, просто видят цену. Не обратили внимание, что это юмор. Конечно же, я не собиралась собирать по 50 копеек. Люди уже сами додумали. Мне стали писать про голодающих в Африке детей, про пожары, а я, мол, трачу деньги на ерунду.

Примечательно, что изначально актриса проводила опрос, как ей собрать деньги: продать почку, попросить у мужа, собрать у поклонников или заработать самой.

- Я не привыкла отвечать злобой на злость. В школьные годы была ситуация, когда я два года ходила в одних джинсах. Надо мной смеялась одна девочка. А мама объясняла мне, что она не понимает. А ведь может быть и такая ситуация в семье. Тогда мы жили в Санкт-Петербурге, родители вкладывали все деньги в мое образование.

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