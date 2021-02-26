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Актриса шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева получила серьезную травму, катаясь на лыжах в Сочи. На горнолыжный курорт красавица улетела вместе с мужем несколько дней назад, подарив путешествие супругу на недавний армейский праздник. Однако пара вернулась домой раньше запланированного. В горах Илана сломала ногу, когда на нее наехал какой-то мужчина.

- В меня влетел мужчина на высокой скорости. У меня перелом ноги, нужна операция, - рассказала в сторис Юрьева.

Позже актриса сделала отдельный пост, в котором более детально рассказала подробности случившегося.

- Мужчина, который влетел в меня, сказал «извините» и поехал дальше. Ну, это уже его карма, а может, он, наоборот, спас меня от чего-то худшего. Была очень сложная трасса, он не справился с управлением, а я вообще стояла и даже не видела его. На шлеме вмятина, куртка порвана на спине, ногу сломала и, скорее всего, нужно будет оперировать, но это уже до московских врачей оставили, - рассказала Юрьева.

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